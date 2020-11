Odin foodcoop neemt Gooody Fooods Zwolle over

ZWOLLE - Biologische winkel Gooody Fooods wordt per 11 januari overgenomen door Odin foodcoop. De locatie in Zwolle wordt de 26e winkel van de biologische coöperatie.

De huidige eigenaren van de winkel zijn blij met de overname: “We hebben over en weer prettige contacten. De overgang naar Odin heeft ons aller vertrouwen, we zijn er blij mee. Niet alleen omdat Odin een omgang met mensen heeft die ons na aan het hart ligt, ook omdat Odin een coöperatie is waar iedereen lid van kan worden.” De vertrouwde gezichten van het bestaande team blijven gewoon te zien in de winkel. Ook zal grotendeels hetzelfde assortiment beschikbaar zijn.

Bron: Levensmiddelenkrant