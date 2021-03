Odin gaat hanenvlees verkopen

GELDERMALSEN – Odin kiest ervoor om hanenvleesproducten aan te bieden voor een volgens hen eerlijke prijs. Ook zegt de organisatie ernaar te streven de prijs van eieren hierdoor niet te verhogen.

Odin meent namelijk dat hanenvleesproducten normaal gesproken aantrekkelijker gemaakt kunnen worden door de prijs ervan te verlagen en dit te compenseren door eieren duurder te maken. Merle Koomans, directeur van Odin: “Wij vinden het belangrijk om het echte verhaal rond de haantjes te vertellen. We vinden dat hanenvleesproducten de eerlijke prijs moeten krijgen die ze waard zijn. We hebben nu al heerlijke biodynamische burgers en worsten van Groengilde Broederhaan in het assortiment. Maar we gaan ook onderzoeken of kant-en-klaar, vers gegrilde haantjes gewaardeerd worden. Met als uiteindelijke doel om ook de haantjes een volwaardige rol te geven in de kringloop van eieren tot volwassen dier.”

Verschil maken

Bij de pluimveehouderijen die aan Odin leveren wordt minimaal één op de vijftig hanen waakhaan tussen de leghennen. De overige hanen worden met het initiatief van Odin grootgebracht en verwerkt tot vleesproducten. Net als uitgelegde hennen. Odin roept consumenten die graag een eitje eten op om het verschil te maken door ook af en toe voor een haantje op het menu te kiezen.

Bron: Levensmiddelenkrant