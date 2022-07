Omzet foodsector stijgt in juni met bijna 5 procent

DEN HAAG – Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat afgelopen maand de foodsector een omzetgroei had van 4,7 procent ten opzichte van juni 2021. De non-foodsector daalde met 3 procent. In het online-kanaal werd zelfs 6,5 procent minder omgezet. De omzetgroei in de hele detailhandel kwam daardoor slechts op 0,4 procent uit.