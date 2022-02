Ondernemer Wim Nijmeijer over Ekoplaza als voorloper

‘Vleesverkoop deed wel stof opwaaien in ‘t begin’

HENGELO - Franchisenemer Wim Nijmeijer is al meer dan 30 jaar ondernemer. Het begon met een vegetarisch restaurant en tegenwoordig exploiteert hij samen met compagnon Ben Kooiker vijf Ekoplazawinkels. Hier verkoopt hij vlees. Hoe logisch is dat in een biologische winkel? Wim Nijmeijer heeft er geen problemen mee. “Zolang het biologisch gekeurmerkt is, mag het bij ons verkocht worden. Al was dit jaren geleden wel anders.”

Nijmeijer is al decennia bezig met natuurvoeding en nam een vegetarisch restaurant over in de jaren 80. Een van de weinige in die tijd. “Al jarenlang verdiepte ik me in vegetarisch eten en natuurvoeding, het restaurant paste dus perfect bij mij. Het heeft enkele jaren gedraaid en dat was enorm hard werken. Uiteindelijk heb ik het van de hand gedaan en kreeg ik de mogelijkheid een biologische supermarkt over te nemen in Hengelo. Na verschillende overnames van het moederbedrijf werd dit uiteindelijk een Ekoplaza. Het prettige aan werken onder franchise is dat je veel zelfstandigheid krijgt en ondertussen kunt genieten van de naam en de reclame die eraan is verbonden”, aldus Nijmeijer. Kooiker en Nijmeijer hebben nu gezamenlijk vijf winkels in bezit. Hierbij is Kooiker verantwoordelijk voor de logistieke en organisatorische kant en Nijmeijer voor de voorkant. Zo gaat hij ook bij de winkels langs; kijken hoe ze eruitzien en soms staat hij zelfs nog op de winkelvloer. “Doordat ik al lang in het vak zit, vallen bepaalde zaken mij sneller op dan een ander.”



Tofu als reclamemaker

“Toen we net de winkel openden, werd er nog helemaal geen vlees verkocht. Het deed dan ook wel wat stof opwaaien toen we hiermee begonnen. Sommige werknemers waren het er echt niet mee eens en vertikten het eigenlijk om vlees te verkopen. Dit kwam uiteindelijk gelukkig wel goed”, vertelt Nijmeijer met een glimlach. “Hoewel ik zelf al meer dan 30 jaar vegetariër ben, vind ik het geen probleem om vlees te verkópen. Zolang het maar biologisch gecertificeerd is.” Plantaardig voedsel is momenteel een trend, maar vegetarische opties bestaan al sinds tijden. Nijmeijer noemt tofu als product dat al heel lang bestaat. Het is echter een uitdagend product: je moet er namelijk wel wat mee. “Tofu en tempeh zijn niet de beste reclamemakers voor vegetarisch eten”, laat hij weten. Ook de manier waarop het wordt aangeboden is belangrijk. Hoe dit bij Ekoplaza wordt gedaan, verschilt per winkel. De ondernemer legt uit: “Vanuit het hoofdkantoor willen ze de schappen het liefst inrichten op eetmomenten. Bij de winkel in Deventer hebben we er echter voor gekozen om alle vleesproducten in één schap te plaatsen en vegetarische producten in een ander. De winkel in Hengelo heeft wel vlees en vegetarisch samen in het schap staan, ingedeeld op lunch- en dinermomenten. De verdeling is afhankelijk van de indeling van de winkel en de doorstroom.”



Voorlopers

De winkeleigenaar vertelt over de opkomst van vegan en vegetarisch eten: “Voordat een plantaardig voedingspatroon een trend werd, zo’n 10 jaar geleden, deden de personen die het voortouw namen hun boodschappen al bij ons. Veel van de essentiële producten, die toen nog niet beschikbaar bij grote formules waren, haalden zij bij Ekoplaza. Nu zijn deze producten overal verkrijgbaar.” Nijmeijer legt uit dat de biologische winkel een voorloper is en dat grote supermarkten vaak pas volgen als ze zien dat het ook geld oplevert. Over vleesvervangers is hij positief: “Juist doordat vleesproducten worden nagemaakt, wordt de stap voor sommige mensen kleiner om ook af en toe vegetarisch te eten. Een goede vega-hamburger maakt een plantaardig eetpatroon een stuk makkelijker.”



Aardappel-groente-vlees

Het creëren van bewustwording is een belangrijk punt voor Nijmeijer. Hij pleit voor het afstappen van de standaard maaltijd met aardappels en vlees. “Niet iedereen moet van mij vegetarisch gaan eten. Maar het is wel van belang om na te denken over duurzaamheid. Naar mijn idee zal in de toekomst het grootste deel van de mensen wel 1 à 2 keer per week vegetarisch eten. Het is interessant om te zien dat men daar wel bewust mee bezig is. Ooit wordt het ook noodzakelijk om over te stappen, dan kunnen we niet meer anders.”

Bron: Levensmiddelenkrant