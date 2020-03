Online bestelde boodschappen later in huis door drukte

(CORONANIEUWS) AMSTERDAM - De wachttijden voor het thuisbezorgen van online bestelde boodschappen lopen flink op, merken veel Nederlanders. Onlinesupermarkt Picnic zegt de komende dagen vol te zitten. Bij de webwinkel van Jumbo is het door drukte tijdelijk niet mogelijk om bestellingen te plaatsen en ook bij Albert Heijn is het online ‘megadruk’.

Medeoprichter van Picnic, Michiel Muller, zegt dat de vraag naar thuisbezorgde boodschappen twee weken geleden al rap begon te stijgen in besmettingshaard Noord-Brabant. "Nu zien we overal hetzelfde als in Brabant. Er wordt vaker en meer besteld en onze busjes zitten eerder vol." Normaal gesproken kunnen klanten bij Picnic een bestelling de volgende dag thuis verwachten, maar dat zit er inmiddels niet meer in. "We zitten voor de komende dagen aan capaciteit helemaal vol." Volgens Muller is de vraag momenteel drie keer zo hoog als normaal. "Bovendien krijgen we op sommige dagen net zoveel registraties als we normaal in een week krijgen."



Capaciteit

Albert Heijn laat weten dat de bestel- en bezorgservice het ‘megadruk’ heeft en aan capaciteitsuitbreiding werkt. "Wachttijden zijn nu moeilijk aan te geven omdat die constant veranderen als er meer capaciteit bij komt." Ook die supermarktketen bezorgt contactloos en heeft bestellingen van sommige producten gemaximeerd.



Jumbo kon nog niet reageren op vragen over drukte bij bestel- en bezorgservices maar geeft aan dat bestellen tijdelijk niet mogelijk is. Het aanpassen van een geplaatste bestelling is wel mogelijk. Het bedrijf zegt zijn best te doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Bron: ANP