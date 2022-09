Opening eerste pilotwinkel Plus Vandaag

NOORDEN – Plus opende deze morgen haar eerste pilot winkel volgens het nieuwe formuleconcept: Plus Vandaag. PLUS Vandaag is ontwikkeld voor PLUS supermarkten met een kleinere omzet- of oppervlakteklasse met een wijk- of buurtfunctie. De opening werd druk bezocht.

Tijdens de feestelijke opening konden de klanten kennis maken met het nieuwe formuleconcept. Deze opening werd druk bezocht door klanten van uit en rondom het dorp. Het eerste uur van de opening werden lootjes uitgedeeld waarmee de klanten een gratis minuut winkelen konden winnen. Een 85-jarige vrouw uit het dorp trok het winnende lot. “Dat kwam de vrouw héél goed uit, want ze is volgende week jarig. De vrouw ging uiteindelijk naar huis met zo’n € 300,- aan boodschappen”, zegt Felicity Nieman, corporate communicatie & mvo bij Plus, tegen Levensmiddelenkrant.



Concept

Dit nieuwe concept biedt de consument een completere supermarkt. De formule richt zich op snelheid en gemak met een focus op ontbijt, lunch en maaltijden voor tussendoor. “We hebben uitvoerig gekeken naar de consumentenontwikkelingen en zien dat er steeds meer behoefte is aan een snelle, gezonde maaltijd. Consumenten hebben behoefte om minder planmatig met eten bezig te zijn”, zegt directeur klant & formule Peter van Mourik. De winkel is zo ingericht dat alles voor in de winkel gebeurt. Binnen een paar stappen vind je alles wat je zoekt. “Eigenlijk is het de ideale winkel”, aldus Van Mourik.

Jeugdvrienden

De ondernemers in de winkel, jeugdvrienden Tim Brouwer en William Hanoeman, zijn geen vreemden in het dorp. Het ondernemersduo had hiervoor namelijk al een Coop Compact in hetzelfde pand. Die winkel is drie weken gesloten voor verbouwing, om vandaag te openen volgens het nieuwe concept. De ondernemers zijn zichtbaar trots op wat de aanpassingen hebben gedaan voor de winkel. “Veel mensen vragen of we hebben aangebouwd, dat is niet zo. De winkel lijkt optisch groter doordat we efficiënter hebben ingedeeld”, aldus Brouwer.

Groei

“We zijn blij om met Plus Vandaag een formuleconcept te introduceren dat zich richt op de boodschappen van vandaag en morgen. Daarmee spelen we in op de groeiende behoefte van de consument naar gemak en snelheid. Naast de supermarkt in Noorden openen we binnen afzienbare tijd nog vijf winkels; Plus Vandaag komt op de gevels van Niekerk, Den Haag Ursulaland, Duiven en twee winkels in Baarn. Zo zorgt Plus op nog meer plekken voor goed eten, de buurt en elkaar”, Van Mourik.

Een uitgebreidere reportage is te lezen in de fysieke editie van Levensmiddelenkrant in week 41.



Bron: Levensmiddelenkrant