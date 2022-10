Ouderen slaan soms maaltijd over vanwege hoge voedselprijzen

DEN HAAG – Veel ouderen maken zich zorgen over de stijgende voedselprijzen. Ze slaan vanwege de hoge kosten soms zelfs de warme maaltijd over. Dat concludeert het Voedingscentrum, dat samen met ouderenorganisatie ANBO onderzoek deed naar gezond eten onder ouderen.

Het onderzoek werd door onderzoeksbureau Flycatcher uitgevoerd onder 2.057 Nederlanders van 65 jaar en ouder. Ruim driekwart van hen heeft laten weten zich (enige) zorgen te maken over de stijgende prijzen van levensmiddelen. Die zorgen zijn het grootst (83 procent) onder ouderen met een laag inkomen. Onder ouderen met een hoog inkomen is 59 procent bezorgd.

Gezond

Je zorgen maken is één ding, maar het blijkt dat ouderen soms daadwerkelijk geen gezond eten kunnen kopen. Bijna 1 op de 3 ouderen met een laag inkomen laat weten te weinig budget te hebben voor gezonde levensmiddelen. Terwijl 18 procent van deze groep aangeeft wel gezond(er) te willen eten. 1 op de 10 ouderen met een laag inkomen geeft aan af en toe een warme maaltijd over te slaan om geld te besparen. Schokkend, vindt ANBO-directeur Anneke Sipkens: “Ook als je ouder wordt, is het belangrijk dat je genoeg gezonde voedingsmiddelen binnenkrijgt, zoals je dagelijkse portie groente. Want daarmee kun je allerlei ellende voorkomen, zoals hart- en vaatziekten of kanker. En we willen toch allemaal zo lang mogelijk gezond blijven?”

Anders boodschappen doen

Op de vraag op welke manieren ouderen kunnen worden geholpen om gezonder te eten antwoordt 39 procent dat daarin een rol is weggelegd voor goedkopere gezonde producten. 27 procent ziet graag een gezonder voedselaanbod in winkels. Liesbeth Velema, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum: “Uit onderzoek blijkt: hoe groter het gezonde voedselaanbod is, hoe makkelijker je daarvoor kiest.” Het is van belang dat de prijs goed is. Vooral ouderen met een laag inkomen geven aan dat een goedkoper aanbod van gezonde producten kan helpen gezonder te eten. Bijna 1 op de 5 respondenten in deze groep stelt dat het hebben van meer geld hen hierbij zou helpen. Ouderen proberen al geld te besparen in de supermarkt. Ruim 2 op de 3 ouderen zegt iets te hebben veranderd in hun koopgedrag vanwege de stijgende prijzen. Binnen de groep ouderen met een laag inkomen heeft ruim driekwart de manier van boodschappen doen aangepast, bij ouderen met een hoog inkomen is dit iets meer dan de helft. Concreet betekent het dat ouderen (vaker) producten kopen die in de aanbieding zijn. 1 op de 3 ouderen doet daarnaast boodschappen in meerdere supermarkten, in de zoektocht naar de goedkoopste producten. En anders kopen ze goedkopere producten bij hun gebruikelijke supermarkt (27 procent), of kopen ze simpelweg minder (15 procent).

Bron: Levensmiddelenkrant