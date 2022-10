Picnic breidt bezorggebieden uit

AMSTERDAM – Online supermarkt Picnic opent twee nieuwe hubs, in Kaatsheuvel en Lelystad. Met de nieuwe hubs kan Picnic meer dan 88.000 nieuwe huishoudens bereiken voor het aan huis bezorgen van boodschappen. Huishoudens in de twee nieuwe regio’s kunnen de app downloaden en zich aanmelden als klant.

Het hub in Kaatsheuvel bedient ook de omliggende plaatsen Drunen, Waalwijk, Sprang-Capelle, Geertruidenberg, Dongen, Waspik, ’s-Gravenmoer, Raamsdonk en Elshout. De regio rond Kaatsheuvel is volgens medeoprichter Michiel Muller een typisch Picnic-gebied. “Een op de drie huishoudens in dat gebied heeft kinderen. Dat verklaart ook de vraag uit de regio.”

Lelystad stond al langer op het verlanglijstje van Muller. Het bedrijf bezorgt al sinds 2016 in Almere. “Sindsdien kregen we steeds vaker de vraag wanneer Picnic ook in andere delen van Flevoland beschikbaar zou zijn. We voldoen nu aan die wens”.

Bron: Levensmiddelenkrant