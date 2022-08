Picnic start bezorging in Meppel

AMSTERDAM – Online supermarkt Picnic breidt haar diensten in de provincie Drenthe uit. Eind augustus start de bezorging in regio Meppel.

De ruim 34.000 huishoudens in Meppel en omliggende plaatsen Staphorst, Steenwijk, Havelte, Nijeveen, Ruinerwold, De Wijk, Darp, Zuidveen, Onna, Havelterberg, Rogat en De Schiphorst kunnen zich inschrijven middels de Picnic-app. In de regio staan al 1500 mensen op de wachtlijst.

De websuper start de bezorging in Meppel met negen elektrische bezorgauto’s en vijftien bezorgers, waarna de capaciteit zal worden opgevoerd.



Drenthe

Volgens Michiel Muller, medeoprichter van Picnic, kon de uitbreiding van bezorging in Drenthe niet uitblijven.

“In maart van dit jaar hebben we in Assen onze eerste hub in Drenthe geopend. Sindsdien kregen we steeds vaker de vraag wanneer Picnic ook in andere delen van de provincie beschikbaar zou zijn. Uitbreiden in Drenthe was een wens van ons en dat de tweede locatie nu een feit is voelt goed.” aldus Muller. “We zijn heel blij om steeds meer klanten in Noord-Nederland te kunnen bedienen. Hopelijk volgen er snel nog meer plekken waar we onze boodschappen gratis kunnen bezorgen”, vervolgt hij.

