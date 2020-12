Pieter Pot maakt verpakkingsvrij aantrekkelijk

‘Wij zijn leuker, makkelijker én niet duurder dan een gewone supermarkt’

ROTTERDAM - Jouri Schoemaker en Martijn Bijmolt rollen vanuit Rotterdam hun Pieter Pot-concept uit over Nederland. Online kun je bij hen verpakkingsvrije producten bestellen die door PostNL thuisbezorgd worden in glazen potten. De potten van een vorige bestelling worden dan weer teruggenomen. Schoemaker legt uit hoe Pieter Pot verpakkingsvrij boodschappen aantrekkelijk maakt voor consument én fabrikant.

Waar komt jullie idee vandaan?

“Martijn en ik merkten dat we zelf verpakkingsvrij onze boodschappen wilden doen, maar dat het nog niet aantrekkelijk was. Ik heb wel duurzame energie, dat kost slechts een klik op een website, maar we gingen echt niet naar verpakkingsvrije winkels met onze potjes. We zagen een gat om het verpakkingsvrij boodschappen doen uit het activistische te halen en het op een leuke manier mogelijk te maken.

Niemand wordt blij van al die verpakkingen, maar de moeite die het kost om het te besparen, dat is vaak de crux. Vandaar dat verpakkingsvrije fysieke winkels het tot nu toe allemaal niet gered hebben. Wij proberen, net als andere duurzame merken zoals Tesla, Tony’s Chocolonely en De Vegetarische Slager, om de duurzame keuze ook de meest aantrekkelijke keuze te laten zijn. Daarom zijn wij een onlinesupermarkt die de producten in mooie, glazen weckpotten bezorgt. Ze staan mooi in je keuken en bij de volgende bezorging nemen we ze mee terug en dat alles zonder dat we duurder zijn dan de normale supermarkt.”

Wat is de winst voor fabrikanten?

“Op dit moment is het grootste deel van ons assortiment huismerk. Wij kopen producten in bulk in, vullen die zelf af en verkopen ze via onze eigen kanalen als Pieter Pot-producten. Daarnaast hebben we een aantal merkproducten, zoals Heinz ketchup, Haribo snoepjes, Ecover wasmiddelen. Voor hen is het zaak dat ze in bulk aan ons kunnen leveren, zodat wij al die kleine verpakkingen kunnen besparen.

Wij stimuleren steeds meer leveranciers dat zij ook die bulkhoeveelheden in een verpakking leveren die weer terug kan. Zo krijgen wij olijfolie in een tank van duizend liter en die tank gaat weer terug naar de producent. Dan heb je dus geen enkele eenmalige verpakkingen in de keten, daar werken wij naartoe.

Er is een groeiende groep consumenten die bewuste keuzes wil maken die goed zijn voor klimaat en milieu. Zo zijn we ook in gesprek met Unilever om te kijken hoe zij hun producten ook bij ons kunnen aanbieden op een verpakkingsvrije manier. Voor hen is het een essentiële bedrijfsbehoefte om mee te gaan, omdat zij ook de trend zien dat steeds meer consumenten een duurzame keuze willen.”

Wat is jullie doel?

“Op dit moment zijn wij nog hartstikke niche. We hebben 4.000 klanten door heel Nederland en met de 2,7 miljoen euro die we hebben opgehaald met een investeringsronde gaan we de 30.000 consumenten op onze wachtlijst bedienen. Daarom moeten wij gaan bewijzen dat we de massaconsument kunnen bereiken. Wij zijn echte ondernemers, wij zien commercie en impact hand in hand gaan en zijn gedreven om heel hard te groeien. We willen ervoor zorgen dat verpakkingsvrije boodschappen een standaardoptie wordt voor iedereen.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.

Bron: Levensmiddelenkrant