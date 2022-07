Picnic maakt avocado’s duurzamer

AMSTERDAM – Onlinesupermarkt Picnic gaat er voor zorgen dat de door hun geleverde avocado’s langer houdbaar zijn. De Nederlandse leverancier gaat de vruchten voorzien van een dun beschermlaagje. De plantaardige bescherming is gemaakt van schillen, zaden en vruchtenpulp. Het maakt de avocado’s minder gevoelig voor zuurstof en waterverlies.

De technologie is ontwikkeld door Apeel Sciences. “De houdbaarheid is nu veel langer, wat weer voedselverspilling voorkomt”, zegt Picnic-ceo Michiel Muller. “Nederland is een land bij uitstek waar veel avocado’s gegeten worden, ruim twee kilo per persoon per jaar. Door het gebruik van Apeel kunnen we zorgen dat avocado’s langer goed blijven.”

Ongeveer een derde van het voor consumptie geproduceerde voedsel gaat verloren. Dat kan zijn tijdens de productie, maar in Nederland wordt veel voedsel weggegooid omdat de houdbaarheidsdatum is verlopen. Door de houdbaarheid te verlengen wil Picnic bijdragen aan duurzaamheid. Als de klanten positief zijn over deze ontwikkeling krijgen ook de mango’s een beschermlaagje.

Bron: Levensmiddelenkrant