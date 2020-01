Plus dankt omzetgroei aan positionering

UTRECHT – Voor het zesde jaar op rij heeft Plus een omzetgroei in de boeken gezet. In 2019 heeft de supermarktketen een groei gerealiseerd van 5,4 procent. De e-commerce omzet is in 2019 gestegen met 33 procent. De totale omzet is uitgekomen op 2,61 miljard.

Duncan Hoy, algemeen directeur van Plus: “Ik kijk terug op een waardevol jaar, waarin we voor het zesde jaar op rij harder groeiden dan de markt. In 2019 hebben wij ons nieuwe businessplan en de koers voor de komende drie jaar bepaald. In ons herziene purpose ‘Samen zorgen wij voor onze klanten door florerend zelfstandig ondernemerschap’ komt alles samen. De klant staat daarin centraal, evenals de vele lokale initiatieven van Plus ondernemers waarmee ze het verschil maken in hun marktgebied. Uit de vele prijzen die we ook in 2019 hebben mogen ontvangen, blijkt dat we een hele solide basis hebben om het succes van Plus verder uit te bouwen.”

De herziene purpose is vertaald in een positionering, waarbij Plus op twee fronten onderscheidend wil zijn. Dat is enerzijds Goed Eten, dat staat voor kwaliteit, eerlijk en duurzaam. En anderzijds Mijn Plus, waarbij de klant prettig winkelt bij een lokaal betrokken Plus- ondernemer en kan kiezen uit een assortiment waar lokaal behoefte aan is. Omdat Plus naar eigen zeggen staat voor Goed Eten – geproduceerd met liefde voor het product en met aandacht voor mens, milieu en dierenwelzijn – heeft Plus in februari 2019 met de introductie van de Laagblijvers, de prijzen van populaire groente- en fruitsoorten blijvend verlaagd. Op die manier is Goed Eten voor de consument nog betaalbaarder geworden.

Bron: Levensmiddelenkrant