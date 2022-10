Plus zet in op elektrisch voor duurzame last-milebezorging

‘We krijgen leuke reacties van klanten en omwonenden als we met deze voertuigen boodschappen rondbrengen’

UTRECHT - Plus heeft twee nieuwe elektrische voertuigen toegevoegd aan wat zij noemen de ‘menukaart’ voor ondernemers. Dit past in het algemene beleid van de supermarkt om te verduurzamen. Levensmiddelenkrant sprak met de manager e-operations van Plus, Maurice Buring, over deze keuzes.

“Al sinds 2016 doen wij pilots met diverse elektrische vervoersmiddelen. Van onze gewone bestelbussen zijn er ondertussen ook elektrische versies verkrijgbaar. Er gebeurt zoveel in deze branche. Elke week komen er wel nieuwe merken en modellen op de markt”, zegt Buring. “Uiteindelijk hebben wij een keuze gemaakt voor de Addax Light Electric Vehicle als bestelbusje en de Citkar elektrische fiets. De Citkar ziet er misschien op het eerste oog niet zo uit, maar is wel degelijk een echte fiets”, aldus de manager e-operations.

Store-pick

Plus heeft de thuisbezorging anders geregeld dan andere supermarkten. Met het store-pickmodel worden alle online bestellingen vanuit de dichtstbijzijnde winkel verzameld en bezorgd. De winkel is daarbij het magazijn. Bezorging vanuit de winkels past volgens Buring perfect bij Plus: “Onze ondernemers maken tenslotte het verschil. Zij zijn het vertrouwde gezicht in de buurt. De bezorger hoeft meestal niet heel ver te rijden. Dat maakt het makkelijker om te kiezen voor elektrisch vervoer. Onze ambitie is dat, aanvullend op het bestaande wagenpark, voor dichtbij de Citkar-fiets wordt gebruikt en voor iets verder weg de Addaxvoertuigen. Onze ondernemers kiezen zelf vanuit de ‘Plus bezorgvervoer menukaart’. Voor onze filialen regelen wij dat centraal.”

Met de keuze voor elektrisch sorteert Plus voor op de CO2-reductiemaatregelen die in 2025 van kracht worden. Vanaf dat jaar zullen minimaal dertig steden hun binnenstad afsluiten voor bestelvoertuigen op fossiele brandstof. Vanaf 2030 zullen daar nog een flink aantal plaatsen bijkomen om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar ook nu is er al veel voordeel te halen uit elektrische bezorging. “We krijgen leuke reacties van klanten en omwonenden als we met deze voertuigen boodschappen rondbrengen. Ze geven zoveel minder overlast. Ik heb dat zelf mogen meemaken. Ze zijn stil en compact en door het formaat makkelijk ergens te parkeren”, vertelt Buring.

Uitdaging

Plus probeert op alle vlakken te verduurzamen. Dat trekt de supermarkt door naar de e-commerceoperatie. “In onze visie is het belangrijk dat de last-milebezorging duurzaam wordt. En waar het duurzaam kan, moeten we het gewoon doen”, vindt Buring. “Dat is best nog een uitdaging. Je moet goed kijken naar gewicht en actieradius van de elektrische voertuigen. Met store-pick is duurzame bezorging haalbaar.”



Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.