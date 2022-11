Poiesz opent vernieuwde winkel in Zuidbroek

ZUIDBROEK – Met de opening van de 71-ste winkel in het Groningse Zuidbroek heeft Poiesz belangrijke vernieuwingen in de inrichting doorgevoerd. De winkel is daarmee de meest moderne Poiesz supermarkt.

Een belangrijke aanpassing is volgens hoofd marketing en communicatie Jan Hoitema de grotere nadruk op het to-go assortiment. “De nieuwe sandwiches, broodjes en sapjes hebben een betere plek in de winkel. We hebben een andere, snelle routing door de winkel gemaakt speciaal voor klanten die voor deze to-go producten komen. Zo kunnen ze sneller bij de kassa komen. Daarbij hebben we naast de zelfscan die we al hadden, ook self-checkout’s geplaatst. Dat biedt onze klanten meer gemak”, zegt Hoitema.

Verskoeling

Andere delen van de winkel zijn vernieuwd. Grootste verandering op de versafdeling is dat alle groente en fruit nu in koelmeubels wordt aangeboden. Verder zijn er modernere meubels op de vleeswaren- en kaasafdelingen geplaatst.

“Naast de winkels op Vlieland en in Zuidbroek openen we voor het einde van het jaar nog een derde winkel. Voor een speler als Poiesz zijn drie nieuwe winkels in een paar weken tijd toch goed nieuws”, aldus Hoitema.

Bron: Levensmiddelenkrant