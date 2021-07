‘Reguliere supermarkten willen ons juist als buurman hebben’

Voor Budget Food kan elke nieuwe locatie door het hele land interessant zijn

MIDDENMEER - Budget Food opende onlangs weer een filiaal, ditmaal in Heerenveen. De inwoners en mensen van daarbuiten kunnen nu een bezoekje brengen aan de winkel vol met food- en non-foodproducten die veelal voortkomen uit reststromen, aangeboden voor een veel lager tarief dan reguliere supermarkten verkopen. We spreken Maarten Muller, algemeen directeur en oprichter van het bedrijf, na een tijd waarin vele partijen hun producten niet kwijt konden vanwege de coronacrisis. “Opeens meldden andere partijen uit de horeca zich ook bij ons.”

Muller richtte in 2014 samen met Jaap van Vuure, tevens AH-franchiser in Callantsoog, de discounter op. Inmiddels staat de teller op dertien winkels door het hele land, en loopt de onderneming goed, volgens de directeur. “Momenteel groeit de formule naar wens. Toen de horeca zijn deuren moest sluiten, kregen we veel aanmeldingen voor wijn, frisdranken en ander horecagerelateerde producten. Het was een hele drukke periode voor ons. Helaas daalde de marge op producten als conserven en toiletpapier heel erg, omdat ze moeilijk leverbaar waren en daardoor voor meer geld ingekocht moesten worden. We willen wel een compleet aanbod, daardoor waren we genoodzaakt om het voor een duurdere prijs alsnog in te kopen.” Ook op consumentengebied veranderde corona veel voor Budget Food. “We zien het laatste anderhalf jaar, de coronaperiode, dat de consument ons heel goed weet te vinden. Dat zag en zie je in iedere winkel die food verkoopt. Nu is alles weer voorradig en zijn de schappen vol. Fabrikanten weten ons inmiddels steeds sneller te vinden om restpartijen kwijt te kunnen. Daarnaast bellen onze inkopers ook nog naar producenten”, vertelt de oprichter.



Uitbreiding

Budget Food is volgens Muller een groeiend bedrijf: “We hebben in het afgelopen jaar meerdere winkels geopend. In Heerenveen nam de eerste Budget Food compactwinkel een pand in gebruik, deze formule heeft geen koel en diepvriesproducten. In Maastricht toverden wij een winkel om naar onze standaard. In het eerste kwartaal van dit jaar openden we ons eigen distributiecentrum in Middenmeer. Dat is ons enige dc. We zijn ook met het hoofdkantoor daarnaartoe verhuisd. De distributie besteedden we eerst uit aan een logistieke partner, nu doen we het zelf. We hebben een grote ruimte gehuurd, nemen hier goederen aan en verdelen het over de winkels. Ook orderpicken doen we nu zelf.” Opvallend genoeg bevindt geen enkele winkel zich nog in een grote plaats in de Randstad. “We kijken in heel Nederland naar leegstaande panden die geschikt zijn voor de formule, het maakt niet uit waar. Als we een passende invulling vinden, nemen we het”, zegt Muller. Of de organisatie een bepaald aantal winkels om te openen als doel heeft, daar zegt hij niks over. “Daar laat ik me nog niet over uit. We bekijken het per winkel. Elke keer maar één.” Ook expansieplannen naar het buitenland zijn er volgens hem nog niet: “Zeg nooit nooit, maar binnen Nederland zijn nog zoveel kansen. Hier kunnen we voorlopig nog wel door.”



Pallets

De directeur vertelt dat het winkelbezoek in de afgelopen jaren wel anders is geworden. “We begonnen met zo’n 450 artikelen. Klanten moesten het uit dozen halen, die op pallets stonden. Nu is dat niet meer zo en hebben we een mooi assortiment, bestaande uit 2000 artikelen. We hebben sinds driekwart jaar een huismerk Everyday, dat in samenwerking met het Belgische Colruyt is opgezet. Dat gaat ontzettend goed.” Moeten andere supermarkten vrezen voor de expansie van Budget Food?

Muller: “We horen alleen maar positieve geluiden van de supermarkten. Zij willen ons juist graag als buurman hebben. Bij ons haalt de consument producten als chips en cola goedkoop, de rest halen ze bij een grootgrutter. Het heeft een wisselwerking.”

Bron: Levensmiddelenkrant