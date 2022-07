Rewe stopt met verspreiding papieren reclamefolder

KEULEN – Duitse supermarktketen Rewe stopt met het verspreiden van papieren flyers. Dit om papierverspilling tegen te gaan. De beslissing zorgt op jaarbasis voor een besparing van meer dan 73.000 ton papier. Rewe stelt de eerste levensmiddelendetailhandelaar in Duitsland te zijn die stopt met het drukken van flyers.

De productie en verspreiding van de reclamefolder, die onder miljoenen Duitse huishoudens wordt verspreid, zal per 1 juli 2023 worden stopgezet. De reclamevoering via digitale wegen zal worden uitgebreid. Aan de prijsaantrekkelijkheid van de aanbiedingen zal volgens de supermarkt niets veranderen.

Milieu

Met het besluit zal ruim 73.000 ton papier, 70.000 ton CO2, 1,1 miljoen ton water en 380 miljoen kWh energie per jaar worden bespaard, meldt Rewe.

“Rewe heeft in het verleden altijd lef getoond op basis van haar duurzaamheidsstrategie, het oude in vraag gesteld en consequent duurzamere alternatieven geïntroduceerd. Rewe was ook de eerste foodretailer in Duitsland die in 2008 alle winkels overschakelde op groene stroom en plastic draagtassen uit de winkels verbood in 2016. Nu zijn we opnieuw de pionier in de sector, die niet langer folders print en distribueert. Deze stap verkleint niet alleen onze CO2-footprint enorm, het is ook een verdere mijlpaal in het kader van onze klimaatdoelstellingen - en tegelijkertijd, in tijden van crisis, een solidaire bijdrage aan het ondersteunen van de uitdagende voorzieningszekerheid van energiebronnen in ons land voor de toekomst", zegt Lionel Souque, ceo van de Rewe Group over het besluit.

Bron: Levensmiddelenkrant