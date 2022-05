Robina Bos: ‘Supermarktondernemer zijn is waar mijn hart sneller van klopt’

NAARDEN - Een mensen-mens, dat is hoe Robina Bos zichzelf omschrijft als ondernemer. Bos heeft op 28 maart de Plus in Naarden van haar ouders overgenomen en begint gelijk ambitieus: na een korte verbouwing werd niet alleen de supermarkt heropend, aan de overkant ging onder de naam Spot ook de tabaksspeciaalzaak van Bos open. “Het was even wennen voor consumenten, maar uiteindelijk zorgt het voor minder verstoringen in de winkel.”

Het ondernemerschap is er niet met de paplepel ingegoten, maar toch heeft de supermarktbranche altijd al een grote rol gespeeld in het leven van Bos. “Mijn ouders zijn pas vijftien jaar geleden ondernemer geworden van de Plus-winkel in Naarden. Daarvoor hebben ze wel altijd in de supermarkt gewerkt en dat is ook waar ik begon met mijn eerste baantje”, vertelt Bos. Ze maakte een kort uitstapje naar de advocatuur, maar in 2017 kwam ze weer bij Plus Bos werken. “Dit is waar mijn hart sneller van gaat kloppen. We hadden in 2017 al het idee dat ik het bedrijf zou overnemen. Dat was eerder gepland dan dit jaar, maar door corona is dat later geworden. Vorige maand was het zover en het gaat hartstikke goed. De winkel was natuurlijk niet vreemd. Alle medewerkers kennen mij en een groot deel daarvan heb ik zelf aangenomen de afgelopen jaren.”



Zelf oplossen

Voor de ouders van Bos is dit het eind van een hoofdstuk. Ze hebben na vijftien jaar de winkel aan hun dochter overgedragen. “Ze hebben nu geen functie meer in het bedrijf en genieten van hun welverdiende pensioen. Het was dus echt een kwestie van de sleutel overhandigen. Voor advies staan ze natuurlijk altijd klaar, maar ik heb de afgelopen weken nog geen moment gehad dat ik ze moest bellen. Je wilt het natuurlijk zelf oplossen. We praten er wel over, want ze passen ook op de kinderen. Dan komt het vanzelf ter sprake.”



Leerschool

Om de winkel te kunnen overnemen moest Bos eerst de Plus Aspirantopleiding volgen. Daarvoor liep ze stage bij twee andere Plus-ondernemers. “Ik heb stage gelopen bij Plus Postma in Lelystad en Plus De Groot in Rotterdam. Toch hebben mijn ouders mij het meeste geleerd. Al is het wel goed om eens in de keuken van een ander te kijken. Zo zien Postma en De Groot de retailbranche op een hele andere manier en zijn het compleet verschillende ondernemers. Postma is lokaal heel betrokken, maar doet ook veel vanaf kantoor. En De Groot is veel op de winkelvloer.”

Bos heeft dus kunnen ervaren hoe andere ondernemers hun werk doen, maar hoe zou zij zichzelf omschrijven als ondernemer? “Dat vind ik een hele goede, maar moeilijke vraag. Ik ben een mensenmens, dus ik ben veel op de vloer om samen met de klant en het personeel te zijn. We runnen als team een prachtige winkel. Wel wil ik in de toekomst meer met producten van lokale ondernemers gaan werken, maar in de basis zal ik tussen de mensen te vinden zijn op de winkelvloer.”



Wetswijziging

Al tijdens de Plus Aspirantopleiding kwamen het onderwerp tabak en de naderende wetswijzigingen ter sprake. “We hebben het er veel over gehad en ook met mijn ouders sprak ik daarover. Een groot deel van onze klanten koopt tabak en bovendien zitten we in een afgesloten buurt van Naarden. Dan is het des te belangrijker om alle faciliteiten in huis te hebben. Om in te spelen op die wetswijzigingen hebben we een pand aan de overkant van de winkel gekocht en daar een tabaksspeciaalzaak van gemaakt. Die is tegelijk met de supermarkt geopend na de overname. We hebben nu geen servicebalie meer bij Plus, die is verhuisd naar de ‘overkant’, de werknaam van Spot. We hebben hiervoor samengewerkt met Convenience Concept”, vertelt Bos. Voor de klanten was het wel even wennen, maar het personeel heeft uitgelegd waarom de verkoop van tabak en het PostNL-punt naar Spot zijn verhuisd. “Het bevalt goed en het zorgt voor minder verstoringen in de supermarkt. Niet na het afrekenen nog langs de servicebalie voor tabak. Bij Spot loop je naar binnen en sta je ook weer zo buiten.”

