‘Sociale functie is mijn verantwoordelijkheid als ondernemer’

Jaap de Berg heropent zijn winkel als vernieuwde Spar

SINT PHILIPSLAND - De Spar van Jaap de Berg in het Zeeuwse Sint Philipsland is onlangs verbouwd volgens het nieuwste Spar-format. “Echt een verbetering”, zegt de ondernemer. “Ik vervul meerdere functies in een kleine gemeente: die van bakker, groenteboer en slijterij.”

De winkel van De Berg is van top tot teen vernieuwd. Het oude systeemplafond is verwijderd, het interieur is grijs geworden en de winkel is milieuvriendelijker. Zo wordt de warmte uit koeling en diepvries gebruikt voor de verwarming van het pand, waardoor de ondernemer van het gas af is. De Berg is er zeer over te spreken. “Het is totaal anders. De route begint nu linksaf, brood staat prominent midden in de winkel. Medewerkers van de broodafdeling kunnen de klant zo meteen begroeten wanneer die binnen komt. Er is sowieso meer ruimte, ook voor gekoelde artikelen. Consumenten moeten alles kunnen halen voor vaste momenten als ontbijt, lunch, diner en borrel. Daarnaast moeten zij worden verleid om wat extra’s te halen. Met de nieuwe formule lukt dat beter. Klanten vinden het prachtig zo. Velen keken met open mond toe bij de heropening. Sommigen komen nu meerdere keren per dag langs voor een praatje.”

Jaap de Berg is al 28 jaar ondernemer. Hij begon met een seizoenswinkel in Herkingen op Goeree-Overflakkee en had meerdere winkels voor hij eind 2000 een Schuitema Compact overnam in Sint Philipsland. Sinds 2008 werkt hij er onder de vlag van Spar en is het zijn enig overbleven winkel. “Een plek met veel mogelijkheden, waar zo nu en dan nog nieuw wordt gebouwd”, aldus De Berg, die de winkel runt met zijn vrouw Levina.

Jonge stellen

De Berg opereert in wat hij zelf ‘een relatief klein dorp’ noemt. Sint Philipsland telt zo'n 2.700 inwoners. “De eerste plaats waar veel supermarkten zijn is hier acht kilometer vandaan. In Sint Philipsland zijn nog maar weinig voorzieningen; onze winkel, een kapsalon en een café. Dat is het wel zo’n beetje. Negentien jaar geleden hadden we alles nog, nu hebben wij ook de functie van bakker, groenteboer en slijterij. Tegelijkertijd zijn we geen krimpgemeente. Genoeg jonge stellen blijven hier wonen.”

Naast een commerciële functie vervult Spar de Berg dan ook belangrijke sociale rol. “We zijn enkele jaren geleden al begonnen met een Spar Lokaal koffiehoek”, vertelt de ondernemer. “Tussen twee en vier uur ’s middags komen 20 tot 25 mensen gratis koffiedrinken. Vaak kopen ze daar een broodje bij. Het zijn meestal ouderen. Aan het einde van zo’n middag hebben ze elkaar weer even gezien. Ik vind het belangrijk dat ook te doen. Dat voelt als een verantwoordelijkheid.”

Bron: Levensmiddelenkrant