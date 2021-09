Soupalicious en Albert Heijn doneren soep aan Voedselbank

AMSTERDAM –Albert Heijn en Soupalicious gaan samenwerken om voedselbanken te steunen en soep te verkopen. Voor elke verkochte cup koelverse soep doneren ze evenveel soep aan de voedselbank. Samen willen ze dit jaar 250.000 kommen soep voor de voedselbank beschikbaar stellen.

Soupalicious staat op drie pijlers: One for One, voor elk verkochte eenheid soep wordt eenzelfde hoeveelheid aan de voedselbank gedoneerd, alle soepen voor de voedselbank worden gemaakt van reststromen, mensen met een koude start worden opgeleid in het bedrijf. “Soupalicious heeft nu een zeer solide basis, dit gaan we verder uitbreiden”, zegt Wilco Aarts, oprichter Soupalicious. Directeur merchandising & sourcing Henk van Harn bij AH omschrijft de samenwerking als sympathiek en waardevol: “Wij zien Soupalicious als een bedrijf met een mooie sociale missie die wij van harte ondersteunen. Wij zijn al jarenlang partner van de voedselbanken. Door soepen van Soupalicious aan te bieden in onze winkels, hopen wij samen met onze klanten een extra stroom goede voeding te creëren voor de voedselbanken. Daarnaast helpt Albert Heijn ook door de groenten te doneren voor alle voedselbanksoepen die Soupalicious produceert. Zo benutten we onze reststromen optimaal en zijn we samen circulair aan het ondernemen. Echt een waardevolle samenwerking.”

Albert Heijn

Albert Heijn werkt als sinds de oprichting samen met Soupalicious. Deze samenwerking is nu officieel gemaakt; de Zaanse super levert nu de reststromen voor de voedselbanksoepen, committeert zich tot het promoten en verkopen van de soepen en Albert Heijn wordt ook vermeld op de deksel van het product. “Deze samenwerking is een goed voorbeeld van circulair ondernemen. Daarnaast zijn wij het eerste merk in de retail dat evenveel weggeeft als het verkoopt. Aan veel problemen in de wereld kun je als individu niets doen, maar hier kun je door het eten van lekkere soep een ander helpen die daarvoor geen geld heeft en ook nog eens voedselverspilling tegengaan. Iemand zei ooit, ‘ben je dan geen druppel op een gloeiende plaat?’, maar we zijn een straaltje zon op een grijze dag’”, zegt Aarts.

Reststromen

Aarts noemt de reststromen van Albert Heijn ook zeer waardevol: “De groentes die we ontvangen zijn van goede kwaliteit en schoon. We hoeven ze niet meer te behandelen en kunnen ze direct in de ketel doen.” Hoewel de formule tot dusver voldoende groentes levert om aan de vraag te voldoen, zijn er meerdere leveranciers beschikbaar mocht het nodig zijn. In het komende halfjaar willen Albert Heijn en Soupalicious tenminste 250.000 kommen soep genereren met de verkoop. Dit sluit ook aan bij de ambitie van de supermarkt om beter eten beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen.

Voedselbank

Voorzitter van Voedselbanken Nederland Leo Wijnbelt spreekt van ‘een belangrijke stap’. Wijnbelt: “Als Voedselbank Nederland stonden wij in 2015 mede aan de wieg van dit sociale bedrijf. We helpen graag mee om dit voor Europa unieke initiatief succesvol te maken. Daarom is het des te mooier dat Albert Heijn de soepen van Soupalicious aanbiedt en daarnaast ook nog eens alle groenten levert voor de voedselbanksoepen.”

Bron: Levensmiddelenkrant