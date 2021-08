Spar Bovenkarpsel krijgt een nieuwe ondernemer

WAALWIJK – Ondernemers van Spar in Bovenkarpsel, Vera en Arie Schrama, gaan met pensioen en geven het stokje over aan Olav Marchand. Het ondernemerspaar heeft 14 augustus hun laatste dag.

De winkel is een van de oudste Spar winkels in Nederland. Deze opende in 1917 en werd in 1934 een Spar onderneming. De winkel verhuisde in 1971 naar zijn huidige locatie aan het Boerhaaveplein waar de ondernemers dertig jaar de winkel hebben uitgebaat. Marchand neemt volgens de formule niet alleen en winkel over, maar ook een stuk historie.

Foodservice

De winkel zal gronding worden verbouwt naar een moderne winkel waar gemak centraal staat. Naast een uitgebreid assortiment wordt er in de winkel ook aandacht besteed aan foodservice. Zo worden er vers belegde broodjes, pizza’s en salades bereid voor on-the-go of om ter plaatse te nuttigen. Verder is er ook een Tosti Club in de vernieuwde winkel te vinden en wordt er een slijterij toegevoegd. De winkel opent op 2 september op feestelijke wijze haar deuren.

Bron: Levensmiddelenkrant