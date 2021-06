‘Spar city is eigentijds, ik houd van een dynamische winkel’

Van winkelmedewerker naar eigen citystore, een ondernemerswens die uitkomt

DEN HAAG - Hamzeh Ghani Abadi (38) opende op 21 mei met zijn vrouw Marieke van der Geest Spar city Monarch in Den Haag. Voor de winkeleigenaar komt een lang gekoesterde droom uit. Ghani Abadi’s trots zit om de hoek bij Den Haag Centraal. “Ik houd van de dynamiek van een drukke winkel waar iedereen komt voor een snelle boodschap”, aldus de ondernemer.

Hamzeh Ghani Abadi begon zijn loopbaan als winkelmedewerker bij een drogisterijketen, klom daarna op tot assistent-leidinggevende en werd er daaropvolgend winkelmanager. Na vijftien jaar voor een organisatie werkzaam te zijn geweest bij winkels op voornamelijk treinstations, trok een nieuw avontuur hem aan. Zijn nieuwe winkel aan de Prinses Beatrixlaan past volgens hemzelf mede door het dynamische van een snelle winkel en vanwege de shop-in-shop van The Tosti Club goed bij hem. In het zakelijke gebied van het Haagse Beatrixkwartier weet veel kantoorpersoneel zijn winkel tijdens pauzetijden te vinden voor een verse tosti. “The Tosti Club vond ik een mooie toevoeging aan mijn onderneming. Het is een interessante formule, de kwaliteit is hoog. Elke Spar city krijgt in principe zo’n shop-in-shop. Het past goed bij het huidige consumptiegedrag, dat is namelijk veranderd. De nieuwe generatie doet geen weekboodschappen meer. Zij doen dagelijks boodschappen, en willen dat zo snel mogelijk doen”, zegt Ghani Abadi. Dat verklaart ook meteen zijn keuze voor de formule. “Ik was zeer onder de indruk van de city-formule, het past bij de huidige tijd waar we in leven. Na mijn vorige functie ben ik gaan rondkijken naar een zakelijk avontuur. Ik ben in gesprek gegaan met Spar-ondernemers, waar alleen maar positieve geluiden van klonken. Nu ik zelf een franchiser voor de keten ben, kan ik zeggen dat het meer als een familie aanvoelt. We zijn er voor elkaar en je mag over alles meedenken. Ook zijn de lijntjes kort, alles is snel geregeld. Het hoofdkantoor staat altijd klaar voor de ondernemers.”

Positief

In de ruim opgezette winkel ligt de nadruk op gemak, to go en ‘de vergeten boodschap’. De naam ‘Spar city Monarch’ komt voort uit de naam ‘Monarch II’, het luxe wooncomplex waar de citystore is gevestigd. De reacties van de mensen uit de buurt zijn positief, volgens Ghani Abadi. “De bezoekers zijn erg blij met de aanwinst. De omgeving bestaat voornamelijk uit veel kantoorpanden en is vrij chique. Samen met Spar heb ik goed gekeken naar wat de behoeftes van de buurt zijn en aan de hand daarvan het assortiment samengesteld. De klant kan bij ons terecht voor iedere consumptiebehoefte van de dag. Van vers gemaakte yoghurts, salades, broodjes tot tosti’s.” Omdat door de huidige coronamaatregelen nog steeds veel mensen thuiswerken, ondervindt de ondernemer daar wel hinder van. “Niet iedereen is aan het werk op kantoor in de omgeving, daarom is het rustiger dan verwacht. Maar operationeel loopt het op rolletjes. Ik ben erg tevreden over het personeel. Velen hebben ervaring in de horeca of catering, wat goed aansluit bij The Tosti Club.

We moeten nog wel groeien in de winkel en met het team onze plek vinden, maar we zijn goed op weg. We zien de toekomst rooskleurig tegemoet.”

Modern

Iets wat de kersverse shopeigenaar goed op weg helpt, is bevoorradingssysteem Saba. “Het systeem kijkt naar wat verkocht wordt, en wat de voorraden zijn. Ik hoef het alleen te controleren. Bij de start ervan moest ik in het begin wel meedenken, maar Saba is slim en leert elke dag. Daardoor kan het na een tijd zelfstandig werken. Enkel een controle is dan noodzakelijk.” Ook qua duurzaamheid zijn er moderne toevoegingen in de winkel aanwezig, stelt Ghani Abadi. “Voor Spar is duurzaamheid heel belangrijk. De energiezuinige koelingen en het waterloopsysteem van mijn winkel moeten de huidige duurzaamheidsstandaard bereiken.”



Bron: Levensmiddelenkrant