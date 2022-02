Spar in Deventer opent Tosti Club

DEVENTER – De Spar City-vestiging aan de Keizerstraat 4a in de Koekstad bevat vanaf 8 februari aanstaande ook een shop-in-shop locatie van The Tosti Club. Hier worden voor klanten verse tosti’s, belegde broodjes, salades en smoothies bereid.

Spar zet hierdoor naast het reguliere foodassortiment groot in op foodservice en de daarbij behorende hospitalitybeleving voor haar gasten, aldus de formule.

Foodservice

Eigenaars Ilona Bloch en Martijn ten Berge laten weten een grote stap te zetten met deze toevoeging. “Dit past perfect in onze groeistrategie, waarin wij op al onze verkooppunten maximaal willen inzetten op foodservice. Wij zien, als bewoners van Deventer, een enorme groeikans in de markt zowel voor take-out, rustige lunch op onze heerlijke zitjes, als met bezorging aan de zakelijke en particuliere klant”, aldus het ondernemende duo. Met een winactie, met als hoofdprijs een jaar lang gratis tosti’s, verleiden ze de bewoners van Deventer om in elk geval digitaal een kijkje te nemen.

Signature products

The Tosti Club hoort bij de snelst groeiende fast casual foodconcepten van Nederland, aldus Spar. De formule nam in oktober 2020 een meerderheidsbelang in de tostizaak. Een logische stap, meent ceo van Spar John van de Ent, ‘om te versnellen op foodservice-activiteiten en het gemak-concept in Spar-vestigingen nog meer te laden’. Van der Ent: “De tosti’s van The Tosti Club zijn van hoogwaardige kwaliteit en zijn bovendien een typisch Nederlands product. Als het aan mij ligt, groeit de tosti uit tot één van onze ‘signature products’, net zoals de rookworst dat is voor de Hema.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops