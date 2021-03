Spar-ondernemer Jansen: ‘Ik kan hier mijn creativiteit in kwijt’

AMSTERDAM – Spar City opent op 18 maart de deuren van een nieuwe vestiging van Spar city met een shop-in-shop locatie van The Tosti Club. Vanaf die dag kunnen klanten van de gemakswinkel een vers bereide tosti bestellen op de hoek van de Hobbemakada en Ruysdaelstraat in Amsterdam.

Volgens de supermarktketen is deze uitbreiding een gevolg van de succesvolle start van The Tosti Club in Zwolle. Spar zegt naast het reguliere foodassortiment groot in te zetten op foodservice en de daarbij behorende hospitality beleving voor haar gasten. Het kunnen kopen van een vers bereide tosti van The Tosti Club, een belegd broodje, een salade of smoothie moet daaraan bijdragen.

Uitdaging

Amsterdammer Niels Jansen (31) begint als ondernemer deze Spar city winkel. Hij was op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de supermarktbranche in combinatie met ondernemerschap. Al 17 jaar werkt hij in de supermarktbranche onder verschillende vlaggen (C1000, Albert Heijn, Hoogvliet en Jumbo). “Een winkel openen is altijd een droom geweest. Nu ga ik de start van mijn eigen bedrijf realiseren. De eigen verantwoordelijkheid, de vrijheid en de creativiteit die ik hierin kwijt kan, trekken mij enorm aan in het zelfstandig ondernemen”, aldus Jansen.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops