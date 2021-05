Spar opent in Loenen nog een Tosti Club

LOENEN – Spar-ondernemer Robert Bonder opent deze week een nieuwe shop-in-shop van The Tosti Club in zijn supermarkt in Loenen. Als het aan Spar ceo John van der Ent ligt, groeit hun tosti uit tot een landelijk bekend product.

Spar Bonder in Loenen was al enige tijd open zonder de tosti-zaak. Sinds deze week kunnen bezoekers van de winkel er ook de ‘Echte Tosti’s’ kopen. De formule zegt het verhaal verder uit te breiden na een succesvolle start van de The Tosti Club in Zwolle.

Vooruitstrevend

Bonder is verheugd dat hij de bekende tosti’s nu ook aan zijn klanten kan aanbieden. “We zijn al vier jaar een 3.0 winkel met belegde broodjes en pizza’s. Om vooruitstrevend te blijven en onze winkel goed in de markt neer te blijven zetten, past deze aanvulling daar perfect bij. Gezien het toeristische gebied waar we zitten, zien we volop kansen met deze nieuwe foodservice.” Spar nam in oktober 2020 een meerderheidsbelang in The Tosti Club. Daarmee breidt de supermarktketen naar eigen zeggen zijn marktaandeel in het foodservicesegment aanzienlijk uit.

Bron: Levensmiddelenkrant