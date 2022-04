Startschot gegeven voor ombouw Coop naar Plus

HEEG – De eerste omgebouwde Coop is geopend als Plus. De winkel in het Friese Heeg opende vanochtend zijn deuren. Dit is de eerste van de ruim 70 Coop-winkels die dit jaar omgebouwd worden.

Na de ombouw van 80 Deen-winkels naar de Dekamarkt, Albert Heijn en Vomar-formules is het tijd voor de ombouw van Coop naar Plus. Het komende jaar worden gaan ruim 70 winkels van oranje naar groen, hiermee komt het totale netwerk neer op 550 Plus-winkels. De duurzame winkel van Gerritsma in Heeg is volgens de nieuwste Briljant 2.0-formule van Plus gebouwd, hierbij ligt de focus op goed eten, voor iedereen, elke dag.

Gigantische operatie

Duncan Hoy, algemeen directeur Plus: “We zijn ontzettend trots op deze nieuwste Plus. Een absolute aanwinst! En dit is nog maar het begin. Vanaf volgende maand openen we elke week zeker twee nieuwe winkels. Zodat we op nóg meer plekken in Nederland ons elke dag in kunnen zetten om de zorg voor goed eten, voor de buurt en voor elkaar waar te maken voor onze klanten. Een gigantische operatie, die we met vertrouwen tegemoet zien en die bijdraagt aan het waarmaken van onze ambitie: de beste supermarkt van Nederland zijn.”

Bron: Levensmiddelenkrant