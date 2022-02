Statiegeld Nederland: 80% van de plastic flessen retour

LEIDSCHENDAM – Statiegeld Nederland meldt dat een half jaar na de invoering van statiegeld op kleine flesjes 80 procent van alle plastic statiegeldflessen retour komt. Om dit percentage nog hoger te krijgen, intensiveert de organisatie vanaf het voorjaar de communicatie met een vernieuwde publiekscampagne.

Raymond Gianotten, directeur van Statiegeld Nederland, is tevreden met het resultaat na een halfjaar, “Het is een fraai resultaat na iets meer dan een halfjaar en komt mooi in de buurt van de wettelijke doelstelling van 90 procent”. Volgens Gianotten zijn verschillende factoren van invloed op de resultaten en is het belangrijk over een langere periode naar de cijfers te kijken.

Campagne

Uiteraard wil Statiegeld Nederland meer flessen retour ontvangen. “We zijn ambitieus, we willen in ieder geval het wettelijke doel halen”, vervolgt Gianotten. “Inleveren doe je natuurlijk niet voor niks: breng je je flesjes terug, dan krijg je 0,15 cent statiegeld terug óf doneer je aan het goede doel. Zo zorgen we er samen voor dat materialen hergebruikt worden en dat er minder plastic statiegeldflessen in de natuur belanden.” Om meer Nederlanders te motiveren om hun plastic flessen in te leveren wordt in het voorjaar een campagne gestart om Nederlanders te informeren over de werking en het belang van statiegeld.

