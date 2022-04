Superlijst Gezondheid wordt voor tweede keer uitgevoerd

Onderzoek maakt inzichtelijk in welke mate supermarkten gezonde keuze promoten

NIEUWVEEN – Het tweede vergelijkingsonderzoek Superlijst Gezondheid moet uitwijzen in hoeverre supermarkten hun klanten helpen bij het maken van gezonde keuzes. Volgens Stichting Questionmark, die het onderzoek uitvoert, toonde het eerste onderzoek aan dat er nog veel werk aan de winkel was. “We gaan zien welke supermarkten het gelukt is deze kansen aan te grijpen.”

Stichting Questionmark is een tweede, landelijk vergelijkingsonderzoek gestart naar de mate waarin supermarktketens hun klanten helpen bij het maken van gezonde keuzes. In dit onderzoek, ‘Superlijst Gezondheid’ genaamd, wordt een ranglijst gepubliceerd met verschillende criteria waarop supermarkten worden getoetst. Zo wordt onder andere gekeken naar in hoeverre het aanbod gezond is; ambitieuze doelen worden gesteld voor de verkoop van gezonde producten en de vermindering van de verkoop van suiker, natrium en verzadigd vet; klanten geïnspireerd worden tot een gezond eetpatroon, en niet verleid worden tot ongezonde keuzes (via bijvoorbeeld multi-buy promoties) en daartoe ook ontmoedigd worden. Ook worden de winkelinrichting (waaronder het aanbod bij de kassa) en kindermarketing beoordeeld. Het onderzoek vindt zowel online als op de winkelvloer plaats.

Gezonde voedselomgeving

“De eerste Superlijst Gezondheid was een nulmeting en liet zien dat supermarkten veel kansen hebben om hun klanten beter te helpen in het maken van gezonde keuzes. Nu, twee jaar later, gaan we het onderzoek opnieuw uitvoeren en zullen we zien welke supermarkten het gelukt is deze kansen aan te grijpen om Nederland weer een stukje gezonder te maken,” licht directeur van Stichting Questionmark Charlotte Linnebank toe.

Voor het onderzoek werkt de stichting samen met Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting, verenigd in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG). Deze Alliantie werkt samen met onder andere gemeente Amsterdam en UNICEF Nederland aan het doel de voedselomgeving gezonder te maken.

Bron: Levensmiddelenkrant