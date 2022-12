Too Good to Go: Nieuwe stap tegen verspilling

ROTTERDAM - Too Good To Go neemt samen met Unilever een volgende stap tegen voedselverspilling. Via de app is het nu mogelijk om producten van onder andere Unox, Knorr, Calvé en Conimex rechtstreeks van de fabrikant thuis te laten bezorgen. Beide bedrijven zetten zo de volgende stap tegen voedselverspilling.

De producten die kunnen worden besteld kunnen niet meer via de reguliere kanalen worden verkocht, bijvoorbeeld bij seizoensproducten of overproductie. De houdbaarheid is minimaal nog een week tot enkele maanden na aankoop. Door thuisbezorging toe te voegen is het voor iedereen mogelijk de producten te bestellen.

Too Good To Go roept andere producenten op ook mee te doen om op deze manier voedselverspilling tegen te gaan. “Kijkend naar de toekomst, zouden we graag een meer gevarieerd pakket aanbieden”, zegt Geertje Zeegers, country manager bij Too Good To Go Nederland.

“We weten dat veel producenten op zoek zijn naar oplossingen om voedselverspilling tegen te gaan. We hopen dan ook dat meer producenten mee gaan doen en hun producten via deze thuisbezorgservice willen aanbieden.”

