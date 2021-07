Too Good To Go NL redt 3,6 miljoen maaltijden in 2020

Foto: Too Good To Go

AMSTERDAM – Too Good To Go publiceert vandaag haar eerste Impact Report. Dit jaarverslag staat in het teken van de ecologische maatschappelijke impact die het bedrijf in 2020 maakte. Er werden vorig jaar wereldwijd ruim 28,5 miljoen maaltijden gered via de app. In Nederland werden er 3,6 miljoen maaltijden besteld, dit is een stijging van 85 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Verder laat het bedrijf weten vanaf dit jaar klimaatneutraal te werken.

Het bedrijf vertelt dat voedselverspilling zorgt voor 8 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dit stimuleert de missie van Too Good To Go: iedereen inspireren en motiveren om in actie te komen tegen voedselverspilling. Momenteel is het Deense bedrijf actief in dertien Europese landen, Canada en de Oost- en Westkust van de Verenigde Staten. Ze hebben als doel om in 2021 wereldwijd 65 miljoen maaltijden te redden van de prullenbak.

Impact Report

Naast de voedselverspillingsapp zetten ze zich ook in om op andere plekken in de maatschappij voedselverspilling tegen te gaan. Het Impact Report kijkt zowel naar de resultaten van de app als naar verandering die teweeg wordt gebracht bij mensen thuis, in de politiek en bij voedingsbedrijven. Geertje Zeegers, country manager Too Good To Go Nederland: “De lancering van het Impact Report maakt voor mij nog zichtbaarder dat we onderdeel zijn van een wereldwijde beweging tegen voedselverspilling. Het is geweldig om te zien dat we er niet alleen voor staan en samen met zoveel consumenten, partners, bedrijven en overheden strijden voor verandering. Tegelijkertijd blijven we ook kritisch op onszelf en willen we volgend jaar nog beter presteren.”

Overige bevindingen

Naast een inkijk in het aantal geredde maaltijden geeft het rapport overige inzichten. Zo sloten er in 2020 bijna 2.500 nieuwe Nederlandse partners aan bij de app, gaan ze samenwerken met Planetly om volledig klimaatneutraal te werken en zijn er ruim 110.000 kilogram aardappelen gered tijdens het initiatief ‘De Aardappelberg’.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops