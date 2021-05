Udea kiest Jan Zandbergen Group voor bio-vlees

VEENDENDAAL – Udea, moederbedrijf van Ekoplaza Marqt, gaat samenwerking aan met Jan Zandbergen Group (JZG) om biologisch vlees in de schappen te brengen.

Om een zo volledig mogelijk aanbod aan biologische producten aan te bieden is Udea enthousiast om deze samenwerking naar de vleesafdeling uit te breiden. Na uitvoerig onderzoek hebben enkele afgevaardigden van Udea een bezoek gebracht aan boeren die met Jan Zandbergen Group werkt. Deze transparantie was belangrijk voor de groep, zo vertelt Marco Mulder, assortiment manager: “Die totale openheid en het feit dat Jan Zandbergen Group werkt met een select groepje boeren met alleen de allerbeste biologische dieren en zorgvuldig gekozen rassen, dat geeft vertrouwen. Wij blijven dus ver weg van goedkoop biologisch vlees waarvan we geen idee hebben waar het vandaan komt.”

Van boer naar bord

Het bio-vlees zal verkocht worden onder het merk Lebon. Met het merk wil Jan Zandbergen Group en Udea consumenten meenemen van boer tot bord. Het rundvlees komt uit boerderijen in de Belgische Ardennen, varkensvlees en kalfsvlees uit Nederland en lamsvlees wordt uit Ierland gehaald. Alle vleessoorten zijn biologisch en SKAL-gecertificeerd. Naast goede vleesproductie is de verpakking ook zo geproduceerd om minder impact te hebben op het milieu. Dit resulteerde in een papieren verpakking met dunne plastic seal. Met deze verpakking wordt tot negentig procent plastic bespaard ten opzichte van doorsnee vleesverpakkingen.

Korte lijnen

De partners hebben naast biologisch vlees en plastic verminderende verpakking ook andere acties uitgevoerd om tot een circulaire economie te komen. Appels die niet verkocht kunnen worden, krijgen de varkens als snack. De varkensmest wordt vervolgens gebruikt om de bomen van de fruitteler te bemestten. De partijen hebben meer ideeën om voedselverspilling tegen te gaan, welke zij in de toekomst hopen te realiseren.

Bron: Levensmiddelenkrant