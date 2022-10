Vakcentrum neemt voortouw in ‘Race To Zero’

WOERDEN – Vakcentrum wordt ‘accelerator’ in de campagne om wereldwijd tot een C02-neutrale maatschappij te komen. Samen met de Europese detail- en groothandelskoepel Eurocommerce heeft Vakcentrum beloofd zich extra in te gaan zetten voor deze campagne. Andere bij de Europese koepel aangesloten organisaties nemen voor hun respectievelijke landen ook de voortrekkersrol op zich.

Internationale afspraken moeten er voor zorgen dat de wereld in 2050 CO 2 -neutraal is. Om dat te halen is in 2020 de Race To Zero gestart. Deze wereldwijde campagne moet een extra impuls geven aan de verschuiving naar een CO 2 -neutrale economie. De campagne kan op ondersteuning rekenen van de Verenigde Naties.

Bijdrage

Volgens Vakcentrum kan de retail een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO 2 -uitstoot. Als ‘accelerator’ zal de belangenbehartiger van zelfstandige retailers zich sterk maken voor de uitrol van de campagne in de eigen sector. Het gaat ook ondersteuning bieden aan bedrijven die zich bij de campagne willen aansluiten.

Bron: Levensmiddelenkrant