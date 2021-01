Vanaf zaterdag 23 januari avondklok, begint om 21:00

DEN HAAG – Na het Tweede Kamer debat van gisteren is besloten om toch in te stemmen met het voornemen van het kabinet om een avondklok in te voeren. Vanaf zaterdag gaat er een avondklok in vanaf 21:00, een half uur later dan waar het kabinet op had ingezet. De eindtijd van de avondklok blijft op 04:30 staan, tot wanneer de maatregel duurt is nog niet bekend.

Na 21:00 naar buiten mag alleen als het noodzakelijk is. Wanneer deze noodzaak werk gerelateerd is, is een ondertekende werkgeversverklaring verplicht. Een werkgever mag hierin zelf beoordelen of het noodzakelijk is of zijn personeel na 21:00 de straat op moet.

Essentiële winkels, zoals drogisterijen, sluiten om 20:00. Supermarkten mogen iets langer openblijven, namelijk tot 20:45. Maaltijdbezorgers mogen wel na 21:00 de straat op om hun bezorgingen te doen, afhalen is niet toegestaan. Ten slotte blijft een bezoek aan een hotel of vakantiehuis toegestaan, maar ook daar geldt de avondklok. Een overtreding kan een boete van 95 euro opleveren en de politie zal ook in de eerste dagen geen gedoogbeleid hanteren. Op het gebruik van een zelfgemaakte werkgeversverklaring staat zelfs nog een hogere straf, omdat dit wordt gezien als fraude.

Bron: Levensmiddelenkrant