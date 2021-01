Verschil inflatie en stijging cao-lonen historisch groot

DEN HAAG – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de inflatiecijfers over 2020 bekend gemaakt. Vorig jaar waren de consumentenprijzen gemiddeld 1,3 procent hoger dan in 2019. Tegelijk stegen de cao-lonen met 3,0 procent in het afgelopen jaar.

De stijging van de consumentenprijzen lag wel fors lager dan een jaar eerder, toen stegen de prijzen nog met 2,6 procent. Desondanks was de gemiddelde prijsstijging in Nederland een van de hoogste in de eurozone.

De stijging van voedingsmiddelen lag met 2,0 procent in 2020 hoger dan de gemiddelde consumentenprijzen, maar ook de prijsstijging van voeding was lager dan in 2019 toen het nog 4,3 procent was. De grootste stijger van 2020 was tabak, shag was 19,3 procent duurder en sigaretten 10,4 procent dan in 2019.

De grootste prijsstijging van tabak na 2004. De prijsstijgingen zijn vooral het gevolg van accijnsverhogingen. De accijns op 50 gram shag werd in 2020 met 2,50 euro verhoogd. Per pakje van 20 sigaretten werd 1,14 euro extra accijns geheven.

Cao-lonen

De cao-lonen zijn in 2020 met 3,0 procent gestegen, 1,7 procent punt hoger dan de stijging van de consumentenprijzen. In 1986 was het voor het laatst dat het verschil tussen de jaarlijkse stijging van de cao-lonen en het jaarlijkse inflatiecijfer dusdanig groot was, het verschil was toen 2,0 procentpunt. Toch neemt FNV hier geen genoegen mee en eist de werknemersorganisatie onder andere een loonsverhoging van minimaal 5 procent.

“Het ene na het andere omzetrecord van supermarkten sneuvelt”, aldus FNV-sectorhoofd handel Mari Martens. “Die onstuimige groei realiseren zij dankzij de inzet van alle medewerkers die elke dag in het midden van deze pandemie hun werk doen.”

