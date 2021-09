Verspillingsvrije week vandaag gestart

VEGHEL – De Verspillingsvrije Week is vandaag, op Duurzame Dinsdag, voor de derde keer afgetrapt. Deze wordt georganiseerd door de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Hierin wordt iedereen uitgedaagd om zo min mogelijk voedsel weg te gooien.

Tijdens de Verspillingsvrije Week komen meer dan honderd organisaties en bedrijven in actie. Het doel is het inspireren van medewerkers, inwoners of klanten om minder eten te verspillen door middel van tips en tool te verspreiden, workshops en verspillingsvrije diners te organiseren en andere activiteiten.

Ambitie

De ambitie van de stichting is om samen van Nederland één van de eerste landen te maken waar voedselverspilling met de helft vermindert. Zo wordt bij Albert Heijn brood aangeboden van gisteren tegen gereduceerd tarief. Too Good To Go is een landelijke campagne gestart met het statement: De nummer 1 oplossing tegen klimaatverandering is minder voedsel verspillen. En KFC is gestart met het KFC Food Donation Program, met dit initiatief wordt overgebleven kip aan het Leger Des Heils gedoneerd.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops