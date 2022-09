Verspillingsvrije Week voor vierde keer georganiseerd

“Warm je restjes op, niet de aarde.”

MEIERIJSTAD – De stichting Samen Tegen Voedselverspilling organiseert van 12 tot en met 18 september voor de vierde keer de Verspillingsvrije Week. Ze doet dat samen met het Voedingscentrum en ruim honderd bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en scholen. In de week wil de stichting consumenten inspireren om iets lekkers te maken van restjes eten in plaats van ze weg te gooien.

Consumenten verspillen in Nederland volgens onderzoek van het Voedingscentrum gemiddeld zo’n tien procent van het gekochte voedsel. Uit ander onderzoek blijkt dat Nederlanders dol zijn op restjes. De overgrote meerderheid doet er al veel mee. Volgens de stichting is er toch nog veel winst te behalen als er helemaal geen voedsel meer wordt weggegooid.

Boodschap

“We stoppen enorm veel energie in ons eten”, zegt Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. “Voedselverspilling voorkomen is één van de meest effectieve oplossingen om CO 2 -uitstoot terug te dringen. Het is dus een hele serieuze boodschap, maar in de campagne kiezen we bewust voor een luchtige en inspirerende toon. Warm je restjes op, niet de aarde. Je kunt er direct mee aan de slag en iedereen kan een bijdrage leveren”, aldus Timmermans.

Bron: Levensmiddelenkrant