Vierde Jumbo-winkel voor SaamWen

LOOSDRECHT – Jumbo-ondernemers Carl van Dam en Sipke Schoonhoven hebben een vierde winkel toegevoegd aan hun Gooise multifranchise-onderneming SaamWen. Het gaat om Jumbo Loosdrecht, dat voorheen in handen was van Henk Jan en Jeroen van de Bunt. Dat laat Schoonhoven weten in een bericht op LinkedIn.