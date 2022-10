Vleesconsumptie in Nederland daalt nauwelijks

WAGENINGEN – Nederlanders zijn sinds 2005 nauwelijks minder vlees gaan eten. Dat heeft Wageningen Economic Research berekend in een jaarlijks rapport over vleesconsumptie. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Wakker Dier.

De cijfers laten zien dat per hoofd van de bevolking sinds de eerste meting in 2005 tot 2021 er slechts een daling is van 300 gram is. Volgens Wakker Dier is een daling noodzakelijk voor het halen van klimaatdoelen, de volksgezondheid en de dieren. “Zonder hulp van supermarkten en de overheid komen we er niet”, zegt voorzitter van Wakker Dier Anne Hilhorst.

Klimaatakkoord

Wakker Dier wijst op de afspraken in het Klimaatakkoord. Daarin staat dat we van zestig procent dierlijke eiwitten naar veertig procent moeten. Volgens Hilhorst gebeurt er nog vrijwel niets om deze doelstelling dichterbij te brengen. “De overheid moet de regie pakken, maar doet nu of haar neus bloedt”, aldus de voorzitter.

In een reactie op het rapport zegt Pablo Moleman van ProVeg: “Dit gaat in tegen wat we weten uit bevolkingsonderzoek. Mensen willen minder vlees eten en zeggen ook hun consumptie te verlagen. Overal zie je een groeiende interesse in plantaardige alternatieven. Maar dat vertaalt zich nog niet in grootschalige verandering. Het zou helpen als er meer sturing komt van de overheid en de voedingsindustrie, om de plantaardige keuze ook de makkelijkste keuze te maken”.

Het volledige rapport vindt u hier.

Bron: Levensmiddelenkrant