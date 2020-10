Voorwaardelijke overeenkomst verkoop Hema bereikt

NIEUWVEEN – De eigenaar van Jumbo Supermarkten wil samen met investeringsmaatschappij Parcom Hema kopen. Het 50/50 consortium van Parcom en Mississippi Ventures – eigendom van de familie Van Eerd – hebben een voorwaardelijk overeenkomst bereikt om Hema te kopen. Als het consortium de bankfinanciering rond krijgt in de komende acht weken koopt het 100 procent van de uitstaande aandelen van Hema.

Het 50/50 consortium van Parcom en Mississippi Ventures bereikten het akkoord met Hema b.v. en de Ad Hoc Group – vertegenwoordiger van een meerderheid van senior obligatiehouders van Hema. Het consortium combineert retail- en managementervaring met ondernemingsgeest en zakelijk inzicht en ziet een groot potentieel in Hema. Beide partijen zijn onder de indruk van de veerkracht en het lange-termijn perspectief van Hema’s management, haar raad van commissarissen en de duizenden medewerkers en miljoenen klanten het bedrijf.

Mississippi Ventures is het investeringsvehikel van de Nederlandse ondernemersfamilie Van Eerd, die al bijna honderd jaar actief is op de (food)retailmarkt. Met Jumbo Supermarkten heeft de familie Van Eerd de tweede grootste supermarktketen van Nederland weten op te bouwen. Parcom is een Nederlandse investeringsmaatschappij die ondernemers en managementteams helpt hun potentieel volledig te benutten. Huidige bedrijven in Parcom’s beleggingsportefeuille zijn onder meer Simpel, Euroma en Jan Snel. Het consortium verwacht in de eerste helft van december met een update over de transactie te kunnen komen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops