Waitrose rekent af met houdbaarheidsdatum op bijna 500 producten

BRACKNELL – Waitrose verwijdert de houdbaarheidsdata van verschillende verse producten, zoals groenten, fruit en kamerplanten. De stap wordt ingezet om klanten te helpen voedselverspilling te verminderen.

De verandering zal vanaf september worden doorgevoerd. Waitrose zal de tenminste-houdbaar-tot datum van bijna alle groenten, fruit en kamerplanten verwijderen. De Britse supermarktketen wil de klant op deze manier stimuleren om zo veel mogelijk te kijken, te ruiken en te proeven of een product nog houdbaar is. "De doelstelling bouwt voort op onze bestaande inzet om onze klanten te helpen hun voedselverspilling tegen 2030 te verminderen. We zijn verheugd over onze samenwerking met het Waste & Resources Action Program (WRAP) om onze klanten te helpen om voedselverspilling tegen te gaan”, zegt Marija Rompani, director of sustainability & ethics, van John Lewis Partnership, het moederbedrijf van Waitrose.

Zeven miljoen winkelmandjes

In het Verenigd Koninkrijk wordt 70 procent van het verspilde voedsel door de mensen thuis verspild. Ieder jaar gooien Britse huishoudens bij elkaar 4,5 miljoen ton eetbaar voedsel weg, waarbij ook alle energie en hulpbronnen die bij de voedselproductie nodig zijn worden verspild. Catherine David, directeur collaboration & change bij WRAP zegt: “Het verspillen van voedsel leidt tot klimaatverandering en het kost mensen geld. Houdbaarheidsdata op groenten en fruit zijn overbodig en veroorzaken voedselverspilling omdat ze mensen in de weg staan om hun eigen oordeel te vellen over het gebruik van voedsel. We zijn absoluut verheugd met deze stap van Waitrose, die zal helpen voorkomen dat lekker eten in de prullenbak belandt. We schatten dat het verwijderen van de datum op vers fruit en groenten ongeveer zeven miljoen winkelmandjes met voedsel uit de prullenbak zou kunnen redden, wat enorm is! We kunnen nog veel meer doen om voedselverspilling samen aan te pakken - voor verse producten is het ook erg belangrijk om ze in de koelkast te bewaren bij een temperatuur lager dan 5°C. WRAP ontdekte dat appels meer dan twee maanden langer houdbaar zijn in de koelkast, en broccoli twee weken langer.”

Bron: Levensmiddelenkrant