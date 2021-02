‘We gaan eerst zien, horen, voelen, proeven en ruiken’

Ondernemersstel neemt Plus in Schijndel over

SCHIJNDEL - Lysanne van Reijen en Joey Bertrams nemen vanaf 28 maart de Plus in Schijndel over van Wim Eijkemans. Het jonge stel is er, ondanks de gezonde spanning, wel helemaal klaar voor. “Het voelt alsof de burgemeester vertrekt en wij het moeten overnemen.”

Beiden hebben een opleiding in small business management gevolgd én de aspirant ondernemersopleiding bij Plus. Dat zij, redelijk snel na het afronden van hun opleiding, deze supermarkt van Plus aangeboden kregen, vinden beiden best uniek. “We hadden wel de wens om dicht bij huis een winkel te exploiteren, want daardoor krijg je toch meer verbinding met het marktgebied”, vertelt Bertrams. “Maar een winkel als deze… dat is een kans die zelden voorbijkomt. Instappen in een goedlopende winkel met meer dan honderd werknemers, en die ook nog eens enorm betrokken is bij de samenleving. We menen oprecht dat we heel blij hiermee mogen zijn. Wim heeft de winkel heel groot en mooi gemaakt, dat willen wij zeker gaan doorzetten.”



Van Reijen schetst een beeld. “Het is een winkel die, menen wij, heel goed bij ons zou passen. Een grote dorpssupermarkt die midden in de samenleving van Schijndel staat. Letterlijk en figuurlijk, want het is bij veel verenigingen en sociale activiteiten in de buurt betrokken. Ook staan vers en ambacht hoog in het vaandel, met een eigen slager en vers gesneden brood. Voor ons betekent dat: niet te veel uit de fabriek, maar juist een mogelijkheid om de consument een onsje meer te kunnen geven. Dat sluit echt goed bij ons aan, als de Brabantse bourgondiërs die wij zijn.”

Incognito

Voor beiden was het daarom van het grootste belang dat de supermarkt goed zou aanvoelen. Voordat zij ingingen op het aanbod van Plus, ging het stel daarom incognito in Schijndel boodschappen doen. “Je hebt nog geen cijfers gezien, maar je hoort van Plus: deze winkel kan het worden. Dan moet je toch een kijkje gaan nemen. Al kende niemand ons, dus incognito boodschappen doen was niet zo spannend als het klinkt”, lacht Bertrams. “Maar we wilden wel zeker weten dat het een supermarkt was die voor ons goed aanvoelde. Het gaat niet om een pakje boter dat je koopt, maar een supermarkt waar je misschien je leven lang mee verbonden bent.” Gelukkig bleek dat zeker het geval, vertelt Van Reijen: “Het voelde echt als het aantrekken van een warme jas. Het is niet concreet te omschrijven waar dat aan ligt, maar de winkel gaf meteen een warm ons-kent-onsgevoel, met vriendelijke medewerkers én consumenten.”

Snelle wereld

Dat de ondernemers vanaf 28 maart de winkel zelf onder hun hoede zullen hebben, is voor beiden nog wel wennen. “Het is hartstikke spannend!”, verkondigt Bertrams. “Maar wel op een gezonde en enthousiaste manier. Wim is hier in het dorp echt een bekendheid en het voelt toch een beetje alsof de burgemeester vertrekt en wij het moeten overnemen.”



De eerste maanden zullen de ondernemers het dan ook nog even rustig aan doen. “De eerste maanden bestaan vooral uit het leren kennen van de klanten en de medewerkers, en zorgen dat zij ons leren kennen. We gaan zien, horen, voelen, proeven en ruiken wat er gebeurt in de winkel. En op de langere termijn – pas over een aantal jaar – gaan we denken aan verder moderniseren en verbouwen”, vertelt Bertrams. “Maar de supermarktbranche is een snelle wereld, dus we moeten bijblijven en snel op de hoogte zijn van de wensen van de consument. Zo blijven we relevant en willen consumenten naar ons terugkomen.”



Van Reijen ziet het al helemaal voor zich: “We gaan er samen vol voor als echt ondernemersstel. Voor ons ligt de basis in goed met elkaar communiceren. We hebben beiden onze eigen kwaliteiten, daarmee vullen we elkaar goed aan.”

Succes

Vooralsnog is het idee dat Van Reijen zich richt op commerciële uitstraling en Bertrams op de structureel gerichte processen. “En al doende leert men. We weten nog niet wat we gaan tegenkomen en alles vastleggen op papier kan gewoon niet”, meent Van Reijen. “Bovendien is Wim echt een fantastische ondernemer, die deze zaak 17 jaar goed gerund heeft en openstaat om ons op weg te helpen. Het is al een goedlopende supermarkt, dus wat dat betreft is het een heel ander geval dan wanneer je iets vanaf de grond moet opbouwen. We gaan zeker proberen het succes van Wim te evenaren.”

