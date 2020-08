‘We hebben alleen nog zelfscan'

Loosdrechtse ondernemer opent Albert Heijn onder eigen woning.

LOOSDRECHT - Dennis Lankrijer opende onlangs zijn eerste Albert Heijnsupermarkt, met uitzicht op de Loosdrechtse Plassen. Desondanks speelt de kersverse ondernemer niet in op toerisme; hij richt zich juist op de lokale bewoner. “We zijn misschien klein, maar consumenten kunnen hier prima terecht voor de weekboodschappen.”

Lankrijer had zijn zinnen al jaren gezet op de locatie, voordat hij zijn supermarkt er eindelijk kon vestigen. “Ik woon boven het pand waar nu de winkel in zit. Het werd toentertijd al verhuurd en ik had altijd de overtuiging dat als het leeg zou komen te staan, het wel een mooie ruimte is voor een Albert Heijn.”



Afgelopen september was het moment daar: de voormalige huurder ging eruit. “Op dat moment dacht ik: als ik ooit mijn eigen supermarkt wil, moet ik nu doorpakken. Dus dat heb ik gedaan.” Voor Lankrijer was het al snel duidelijk wat de voornaamste doelgroep van zijn winkel zou zijn, en dat betreft niet de vele watersporters die er in de zomer veel komen. “Toeristen zijn er immers tijdelijk en ik moet ook de winter doorkomen.” Niet de focus op dagjesmensen dus, maar op mensen uit de buurt. In de winkel is er daarom veel moeite gestoken in het creëren van een vertrouwelijke sfeer. Een klein team met vaste gezichten moet daarvoor zorgen, net zoals veel natuurlijk licht en ruime gangpaden. “Zo kunnen consumenten lekker snuffelen”, licht de ondernemer toe.

Zelfscan

Om de vrijheid voor deze ‘snuffelaars’ te creëren, moest hij wel keuzes maken. Helemaal vanwege het vrij kleine winkeloppervlak van slechts 500 vierkante meter. Zo werd ruimte bespaard door een open entree, zonder klaphekjes. “Onze counter ligt wel dicht bij de ingang, op die manier hopen we alles goed te overzien”, vertelt Lankrijer. Daarnaast heeft hij geen fysieke kassa’s met loopband in zijn supermarkt. “Alles is zelfscan. Aan de counter kunnen consumenten contant afrekenen als ze dat willen, maar dit geeft mij veel meer ruimte voor schappen.”



Door deze inrichting heeft Lankrijer het voor elkaar gekregen om alle assortimentsgroepen aan de consument te kunnen bieden. “Albert Heijn richt zich over het algemeen op vers en ook wij hebben daar een grote afdeling voor”, vertelt de ondernemer. Toch ziet hij de eerste weken dat consumenten niet per se voor vers naar de supermarkt komen. “Het is nu vakantietijd, dus mensen gaan voor gemak en genieten. Dat zie je aan hun koopgedrag: zij halen kant-en-klaarmaaltijden, bier, wijn en kleine broodjes. Dat is aan het seizoen gebonden.”

Daarnaast merkt de ondernemer dat veel consumenten nu nog door hun nieuwsgierigheid naar de winkel getrokken worden. “Ze komen voor kleine boodschappen en nemen dan natuurlijk graag even een kijkje in de gloednieuwe winkel. Gelukkig hebben we al vaak gehoord dat ze blij verrast zijn en het hen opvalt dat hier eigenlijk nog veel meer te halen is.”

Samenwerkingen

De ondernemer heeft het idee dat hij veel consumenten gaat terugzien, ook voor grotere boodschappen. “Bovendien ligt mijn winkel vlak langs de doorgaande weg naar Hilversum, dus ik zie het ook gebeuren dat mensen vanuit het werk hier hun avondeten of vergeten boodschap halen.” Klagen over de eerste weken doet hij in ieder geval zeker niet. “We zien een goede trend, met een omzet die boven de eigen prognose ligt. Maar elke week is momenteel nog een spannende week nu we net opgestart zijn.”



Lankrijer hoopt na de drukte van de eerste periode tijd over te hebben voor andere zaken. “Ik wil graag mijn handen wat meer vrij maken. Het assortiment wil ik kunnen aanpassen aan de wensen van de klant.” Hij is dan ook erg enthousiast over het idee om in de nabije toekomst samenwerkingen met fabrikanten aan te gaan. “In mijn voormalige functie als vestigingsmanager werkte ik in een strak Albert Heijn-regime, maar nu kan het anders. Dat wil ik echt gaan ontdekken.” Zelf heeft de ondernemer ook al ideeën, die soms zelfs al gepland staan: “Ik wil kijken wat lokale leveranciers te bieden hebben. En er komt binnenkort een vriezer voor losse ijsverkoop en een zelf samen te stellen borrelbox.”

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.