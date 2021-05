Spar Poldervaart in Groet verwelkomt na grote verbouwing weer trouwe klanten

GROET - Spar Poldervaart heeft na een flinke verbouwing de deuren weer geopend. Peter en Tini Poldervaart runnen de zaak met hun zoon Dave, die aan Levensmiddelenkrant vertelt over de vernieuwde winkel. “Spar kan niet concurreren met grote jongens als Albert Heijn en Lidl. Daarom leggen wij de kracht bij klantvriendelijkheid, persoonlijke service en gemak in plaats van prijsknallers.”

De hele winkel is weer up and running , vertelt Poldervaart en de eerste reacties na de heropening zijn wel positief zegt hij: “De laatste tijd horen we geregeld ‘Wow wat is hier gebeurd?’ door de winkel. De supermarkt is nu ingedeeld in eetmomenten, zoals ontbijt, diner en borrel. Producten in die categorieën zijn nu bij elkaar te vinden.

Met de nieuwe stijl zijn de stellingen lager en de paden korter en niet meer altijd recht.” Volgens de ondernemer is ook het assortiment opgefrist: “Er is momenteel meer variëteit te vinden, met name op de versafdeling. Zo is het aanbod groente, vlees en zuivel uitgebreid. We zijn nu meer een winkel van gemak, doordat we verse smoothies en vers belegde broodjes en pizza’s aanbieden. Deze producten worden allemaal ter plekke bereid. We hebben het concept van standaardsupermarkt losgelaten en willen echt anders zijn dan de grote formules. Dit terwijl we pricewise niet eens zo ver van hen af zitten.”

Omdat de indeling vernieuwd is, is ook de werkwijze anders. Maar de ondernemersfamilie wil de oude weg blijven bewandelen: “Het persoonlijke, dat je als eigenaar ook te vinden bent op de winkelvloer, is iets dat je bij andere formules minder tegenkomt. Een bezoek aan onze winkel moet verder een aangename ervaring blijven: je moet je vrij kunnen bewegen. Een goed afgestemd aanbod en klantvriendelijkheid zijn daarin het belangrijkste.” Lange rijen ziet Poldervaart liever niet. “Ons doel is altijd al geweest om geen lange rijen bij de kassa te hebben. Nu we weer zijn geopend is dit opnieuw prioriteit geworden, aangezien consumenten bij Spar komen voor de kleine boodschap. Dan wil je geen kwartier in de rij staan, maar juist snel buiten zijn.”

Duurzame stappen

Verbouwen in de tijd waarin we nu leven, betekent ook stappen zetten in duurzaamheid. “We hebben het pand opnieuw geïsoleerd en gekozen voor een koelinstallatie die toekomstbestendig is. We maken gebruik van een hydroloopsysteem dat ervoor zorgt dat er geen schadelijke stoffen worden uitgestoten. De warmte van de koelmeubels wordt gebruikt om de temperatuur in de winkel te reguleren. Daarnaast zijn we van het gas af en hebben we enkel led-verlichting”, aldus de zelfstandige.

Toerisme en corona

De winkel is omringd door vakantieparken en daardoor populair bij toeristen. Poldervaart: “Er is vooral een verschuiving van het soort toerisme. Voorheen hadden we veel Duitse klanten, terwijl dat nu meer Nederlanders zijn. Die nemen vaker hun boodschappen vanuit huis mee en kopen tijdens de vakantie andere producten. Qua drukte is het ongeveer hetzelfde gebleven. Het echte effect kan ik later pas ondervinden.”

Bron: Levensmiddelenkrant