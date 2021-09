'We kennen de lokale markt daar al'

Eerste Jumbo-ondernemers die stap zetten naar België

BREE - Jumbo-ondernemers Ralf Jansen en René Puts openen als eerste Nederlanders een Jumbowinkel in België. De heren zijn eigenaar van de R&R Groep, waarmee ze momenteel al twee Jumbo-supermarkten in Stramproy en Kerkrade runnen. Ook bezitten zij meerdere Subways, en een vestiging van Proeflokaal Bregje en La Cubanita. Jansen legt aan Levensmiddelenkrant uit waarom en hoe zij de stap naar onze zuiderburen gaan zetten.

De Jumbo wordt eind dit jaar geopend in Bree, vlak bij de huidige supermarkt van de ondernemers in het Limburgse Stramproy. Daarmee ontstaat volgens Jansen een compact marktgebied in de grensstreek, waardoor er een duidelijke focus op één regio ontstaat. “50 tot 55 procent van de omzet van de grenswinkel in Stramproy komt uit België. Uit herkomstonderzoek blijkt bovendien dat 60.000 tot 80.000 euro omzet van klanten komt uit het postcodegebied waar Bree onder valt. Als er in Bree een nieuwe Jumbo komt, dan gaat dat ten koste van onze winkel in Stramproy. Om die reden hebben we met Jumbo kunnen afspreken dat wij die winkel gaan exploiteren”, aldus Jansen. De ondernemer vertelt hoe hij dit gaat aanpakken: “De winkel zal in grote lijnen vergelijkbaar zijn met de Nederlandse en Belgische winkels. Wel krijgen we uiteraard te maken met andere wetgeving.

We zijn in gesprek met Jumbo vanwege hun kennis en ervaring die ze er al hebben, net als met een team van adviseurs. Ook zijn we gesprekken aan het opstarten met andere supermarktondernemers. Onze Belgische klanten in Stramproy komen uit de driehoek Stramproy, Maaseik en Bree. We kennen die lokale markt en de consumenten daarvandaan goed, omdat zij onze supermarkt al jarenlang bezoeken.” Over de bevoorrading in België maakt Jansen zich geen zorgen. “Jumbo heeft daar inmiddels winkels, dus het distributieplan van Nederland naar onze zuiderburen is er al”, vertelt Jansen.

Supermarkt afstoten

Vanwege de focus op één regio is er met Jumbo overeenstemming bereikt om de winkel in Kerkrade af te stoten. Die wordt per 20 september overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Jansen verklaart dat op de volgende manier: “De afstand tussen Kerkrade en Stramproy is vrij groot (54 km, red.). We moeten als eerste franchiser in België pionieren, dan is tijd iets zeer kostbaars. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons te richten op één marktgebied. Ook zijn onze horecabedrijven daar in de buurt, dus dat is strategisch gezien het beste wat we kunnen doen.”

De ondernemers zijn al bezig met het werven van personeel voor de nieuwe winkel in Bree en het bouwproces is ook al in volle gang. Jansen heeft er veel vertrouwen in: “Jumbo-winkels doen het goed in België en klanten reageren positief op de supermarkten. Dat geeft veel zekerheid.”

Bron: Levensmiddelenkrant