Vitakraft grote challenger in diervoedingscategorie

GOUDEN PARTNER 2020, Categorie: Diervoeding, Criterium: Rendementsbijdrage, Winnaar: Vitakraft Nederland

GOUDEN PARTNER AWARDS | EERBEEK - Vitakraft is verkozen tot Gouden Partner 2020. Constantijn van Gerwen, algemeen directeur van Vitakraft, is blij met de award. “Super bedankt, partners! Een mooie aanzet tot meer succes in onze samenwerking en het bereiken van de consument.”

De sleutel tot succes is volgens Van Gerwen een combinatie van factoren. Zo is daadwerkelijk cijfermatig kijken naar wat het beste is voor de klant van belang, maar ook hoe de lokale consument zal reageren op de Vitakraft merkproducten. “We bieden een optimale flexibiliteit, proberen een hoge leveringsbetrouwbaarheid te garanderen en bieden daarnaast een hele mooie front-en backmarge met almaar stijgende rotatie”, aldus Van Gerwen.

Hoogtepunten

Vitakraft heeft meerdere hoogtepunten meegemaakt de afgelopen twee jaar, maar één spant de kroon voor Van Gerwen: “Het mooie is dat we harder dan de markt groeien binnen alle diergroepen. We hebben het dan met name over honden-en kattensnacks. De Vitakraft Liquid Snacks voor de kat zijn een sprekend voorbeeld. Katten zijn van origine ‘slechte’ drinkers. Deze snack helpt om voldoende vocht binnen te krijgen. Enorm bepalend daarbij is de acceptatie van de Liquid Snack, die is fantastisch! Van de Innova Klassiek-award in 2015, naar het best roterende product in 2020 en van innovatie naar ontwikkeling en rotatie. Daarom staat deze snack in de top van de omzetmakers in de snackcategorie bij Nielsen en boosten we hiermee de categorieomzet bij retailers. Hierdoor hebben we de afgelopen jaren een steeds betere distributie gekregen, daar zijn we heel blij mee.”

Uit liefde

De liefde voor ons huisdier staat volgens Van Gerwen centraal bij Vitakraft. “Daar draait het uiteindelijk om. Maar we willen dat onze klanten, de retailers, met liefde naar de marge kijken die ze realiseren op de verkoop van onze Vitakraft-producten. Zowel de front als de backmarge moet in orde zijn. Daar sturen wij op.” De algemeen directeur zegt mooie cijfers te kunnen realiseren door mee te investeren in de gezamenlijke groei van de categorie. “Wij willen graag dat steeds meer huisdierbezitters met onze Vitakraft-producten in aanraking komen. De acceptatie van onze producten is enorm hoog, veel hoger dan het gemiddelde in de categorie. Daardoor zijn de herhalingsaankopen bijna gegarandeerd.”

Tom de Goede

Category manager bier en petcare bij Detailresult Groep over Vitakraft:

“Vitakraft is een flexibele fabrikant die ook luistert en meedenkt met de retailer. Ze hebben goede en relevante producten, zeker in het snackassortiment. Het is een fijne partij om als challenger naast de grote merken te hebben. Het is knap dat Vitakraft tegen scherpe prijzen kwalitatief zeer hoogwaardige producten kan aanbieden. Ze proberen ook steeds meer naar andere takken van diervoeding uit te breiden. Dat is lastig in een markt die veelal gedomineerd wordt door private label en grote merken. Het is niet makkelijk om daar tussen te komen, maar ik denk dat zij dat goed doen. Ik heb er al het vertrouwen in dat als zij zo doorgaan, ze ook een rol van betekenis gaan spelen in andere takken van diervoeding.”

