Vivera helpt handelspartners met categoriegroei

GOUDEN PARTNER 2020: Categorie: Vegetarisch en Vleesvervangers Criterium: Rendementsbijdrage Winnaar: Vivera

HOLTEN - Vivera is verkozen tot Gouden Partner 2020. Richard Jansen, international salesmanager van Vivera, is heel blij met de prijs: “Het is natuurlijk heel fijn om erkenning en waardering te krijgen. We werken nauw samen met retailers en rendement is daar een belangrijk onderdeel van.”

Volgens Jansen zijn de marges voor supermarktondernemers en het hoofdkantoor heel belangrijk. “Bij nieuwe introducties proberen we altijd naar de marges voor de retailer te kijken en die te verbeteren waar mogelijk. Daar kijken we kritisch naar.”

Ook bij acties wil Vivera dat de retailer onder de streep een goede marge overhoudt. “Omdat we daar altijd serieus mee bezig zijn, denk ik dat wij in dit criterium zijn verkozen tot Gouden Partner”, aldus Jansen. Het doel van Vivera is om over twee jaar op minimaal twee criteria de Gouden Partner te winnen. Jansen noemt naast Rendementsbijdrage ook bijvoorbeeld Succes van Introducties.

Introducties

Vivera heeft de afgelopen jaren verschillende succesvolle producten geïntroduceerd. Jansen: “We zijn er erg trots op als een introductie het goed doet en we daarmee de categorie laten groeien.” Dat de categorie blijft doorgroeien komt volgens Jansen omdat er steeds meer flexitariërs bijkomen. En die blijven behouden doordat de producten beter en lekkerder worden.

Jansen heeft een aantal producten waar hij zeer over te spreken is. “Ik ben heel erg trots op de shoarma van Vivera. Dit product doet het niet alleen in Nederland goed, maar ook internationaal krijgen we veel goede reacties dat het zo lekker is. Hetzelfde geldt voor onze krokante kipschnitzel en spekjes. Vorig jaar wonnen we hiervoor bij jullie de prijs voor Beste Introductie. Niet alleen vegetariërs maar ook vleeseters vinden deze producten gewoon geweldig. En dat is waar we voor gaan.”

Betaalbaarheid

Vivera wil dat haar producten bereikbaar en beschikbaar zijn voor iedereen die minder vlees wil eten. “Dus een betaalbaar product dat goed smaakt, goed is voor de gezondheid en de planeet. Dat is belangrijk en dat willen wij bieden”, aldus Jansen. die van mening is dat juist die combinatie consumenten heel erg aanspreekt. “De prijs en de smaak van een vleesvervanger zijn de meest voorkomende barrières. Lekkere én betaalbare producten gaan de categorie helpen.”

Ties Leeksma

Category manager convenience & vegetarian Albert Heijn over Vivera:

“Vivera is bekend als merk, maar ook onder private label denken zij mee over betaalbaarheid. Ze zien ook in dat dit de sleutel is tot succes in deze categorie. De vegamarkt is volop in beweging en wordt steeds meer volwassen. Vivera draagt hieraan bij door naar de lange termijn te kijken en in hun productiefaciliteiten te investeren. We vinden wel dat hun producten nog vaker beschikbaar moeten en kunnen zijn voor de klant. Hier gaan we de komende tijd samen hard mee aan de slag.”

