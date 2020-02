Winnaar Innova Klassiek Storck: 'merci Finest Selection Amandel is een vaste kracht'

HOEVELAKEN - Storck heeft met merci Finest Selection Amandel de Innova Klassiek gewonnen. Trade marketing manager Manon Dortland en senior product manager Lisette Scholten van Storck lichten trots toe waarom het product door de consument zo goed wordt ontvangen.



Wat vinden jullie ervan dat uw product als onmisbaar in het schap wordt beschouwd?

“merci voor deze mooie onderscheiding! Het winnen van de Innova Klassiek is de bekroning op de jarenlange inspanningen die wij hebben gedaan voor het merk merci en ook zullen blijven doen. Wij zijn hier ongelofelijk trots op.”



Welke verklaring hebben jullie ervoor dat het winnende product het al vier jaar goed doet op de schappen?

“Met merci ondersteunen wij consumenten met een chocoladebedankje, waarmee ze op een laagdrempelige manier hun waardering aan anderen kunnen tonen. Met de verschillende

varianten van merci kan de consument inspelen op de persoonlijke smaak van de ontvanger. Speciaal voor de liefhebbers van chocolade met nootjes is er dan ook merci Finest Selection Amandel. Deze smaakcombinatie is, net als al onze andere smaken, zeer geliefd onder consumenten. Hierdoor is merci al jarenlang het nummer 1-merk in het segment Gifting & Sharing binnen chocolade.”

Wat hebben jullie gedaan om met dit product de eerste vier cruciale jaren te overleven?

“Storck voert een intensief en gevarieerd marketingbeleid, bestaande uit onder andere multimedia-inzet, promoties, activaties op de winkelvloer, sampling en cashbacks. Dit

gebeurt niet alleen in de eerste maanden na introductie, maar eveneens in de daaropvolgende jaren. Op deze manier is ook merci Finest Selection Amandel een vaste kracht in het schap

geworden.”

In hoeverre is ondersteuning nog steeds noodzakelijk?

“Wij geloven in continue en consequente ondersteuning van onze merken. merci wordt dan ook door Storck het hele jaar door ondersteund door middel van een multimediacampagne.

Naast tv nemen online en social een steeds grotere rol in de totale ondersteuning van merci. Door gebruik te maken van onlinevideo en samenwerkingen aan te gaan met influencers

wordt er een jongere doelgroep bereikt. Een andere pijler in de ondersteuning is de mogelijkheid om een persoonlijke cover te ontwerpen. Op de website merci.nl kunnen consumenten gratis een cover creëren met een eigen foto of tekst die toegevoegd kan worden bij de merci-smaak naar keuze.

Welke stappen kan de retail zetten om de categorie van het winnende product verder te vergroten?

“De merkbekendheid van merci is enorm hoog met meer dan 90 procent. Het merk vervult de rol van signpost in het segment Gifting & Sharing. De categorie presteert bewezen beter wanneer het merk merci duidelijk zichtbaar is in het schap, met daarbij een ruime keuze voor de shopper in formaten en smaken. Daarnaast is de toegenomen aandacht voor kleine cadeaumomenten belangrijk om de chocoladecategorie te laten groeien. Chocolade, en daarbinnen vooral het merk merci, is een heel erg gewaardeerd en veel gegeven bedankje binnen deze cadeaumomenten. Behalve de grotere momenten zoals Moederdag en kerst worden de kleinere momenten, zoals het bedankje aan de juf en meester aan het einde van het schooljaar, steeds belangrijker. Door middel van aandacht en activatie op de winkelvloer voor al deze momenten kan de categorie nog verder doorgroeien.”

Reactie Sander Veld, ondernemer Jumbo Vroomshoop:

“De merci Finest Selection Amandel is een uniek product. Op de La Place-chocolade na is er geen ander chocoladeproduct met amandel. Het product is een mooie smaakvariatie en daardoor een goede aanvulling in het chocoladeschap. De ondersteuning vanuit de fabrikant is goed. Een vertegenwoordiger liet een verpakking achter in de kantine zodat wij konden proeven wat we verkopen, dat vond ik attent.”

Bron: Levensmiddelenkrant