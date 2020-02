Winnaar Innova Klassiek Vivera: ‘Niets is herkenbaarder dan het kipstukje’

HOLTEN - ‘Dit is het’, wisten ze meer dan vijf jaar geleden bij Vivera. De Plantaardige Kipstukcjes (nu in de winkel als Plant Stukjes als Kip) zijn inmiddels een echte klassieker, met de herkenbare smaak en structuur. Esther Evers, brand manager Europe, en hoofd Verkoop Richard Jansen over het winnende product.

Wat vindt u ervan dat uw product als onmisbaar in het schap wordt beschouwd?

Evers: “Het is altijd heel leuk om bevestiging te krijgen vanuit de supermarkten. Zij zien het beste hoe onze producten worden verkocht.”

Jansen: “Mooier kan niet. Het zijn de ondernemers waarvoor we het doen. Het is goed een keer stil te staan bij dit soort momenten en je te realiseren dat het goed gaat.”

Welke verklaring heeft u ervoor dat het winnende product het al vier jaar goed doet op de schappen?

Evers: “Bij het merk Vivera willen we plantaardige producten van goede kwaliteit bereikbaar maken voor iedereen die minder vlees wil eten. Goede smaak, goed voor de gezondheid en goed voor de planeet. De kipstukjes zijn daar een geslaagd voorbeeld van.”

Jansen: “Niets is herkenbaarder dan het kipstukje. Mensen weten precies hoe ze hiermee een lekker gerecht op tafel kunnen zetten. Daarom doet dit product het ook zo goed. Het is duidelijk, eenvoudig en veelzijdig tegelijkertijd.”

Evers: “Het is een volwaardige vervanger die je voor veel bekende maaltijden kunt gebruiken. Je kunt de stukjes zelf op smaak brengen door ze bijvoorbeeld te kruiden of te marineren.”

Wat heeft u gedaan om met dit product de eerste vier cruciale jaren te overleven?

Jansen: “De kwaliteit van het product heeft heel veel betekend. We zijn een van de eersten die een plantaardig, op kip lijkend product op de markt hebben gebracht met een realistische spierstructuur. In 2015 was dat zeldzaam. Er is drie jaar aan onze kipstukjes gewerkt, want het was een complex proces. Je blijft continu proeven. Ik weet nog goed dat onze chef zei: ‘Dit is het’. We hadden eindelijk de juiste structuur en knapperigheid te pakken. Dat het product zo’n succes blijkt is een enorme eer.”

Evers: “De rol van marktleider in deze productgroep is mooi en de uitdaging om die positie vast te houden is dat ook. Daar blijven we aan werken. Daarom zijn we continu bezig met productinnovaties. Het Vivera-team gaat uit van onze missie: wij geloven dat het leven mooier is als je minder vlees eet. Bij de rebranding van het Vivera-merk is dat terug te zien. We presenteren onze plantaardige producten in een nieuwe, moderne verpakking: plantaardige producten ‘vermomd’ als vlees, met camouflagekleuren op de verpakking om de Vivera ‘Goodness Revolutie’ kracht te geven.”

In hoeverre is ondersteuning nog steeds noodzakelijk?

Jansen: “We hebben niet de capaciteit voor een field sales team. Door het product intensief te promoten, creëren we vraag bij de consument. In het verleden is gebleken dat consumenten producten van Vivera hebben aangevraagd in de winkel en dat deze zo een plekje op het schap veroverd hebben. Door altijd de beste kwaliteit producten te bieden houden we de vraag bij consumenten hoog en helpen we de ondernemer een goede omzet te genereren.”

Sietze Koetsier, ondernemer Coop Ruinerwold:

“Voor de vernieuwing van de hele productgroep krijgt Vivera een dikke plus. Het is goed dat het niet wordt vergeleken met vlees, maar een opzichzelfstaande productgroep is geworden. De producten zijn overigens niet meer te vergelijken met de vleesvervangers van vroeger. Ze zijn nu echt smakelijk. Vooral de Plant Stukjes als Kip van Vivera. Een populair product dat goed wordt verkocht.”

Bron: Levensmiddelenkrant