Vers eten bestellen via TikTok

CROWLEY, UK – In het Verenigd Koninkrijk is het nu mogelijk om via de TikTok-app vers eten te bestellen. Vorig jaar introduceerde TikTok verkooppagina’s waarop gebruikers bij geselecteerde bedrijven op het platform producten kunnen bestellen, daar zijn nu verse etenswaren aan toegevoegd.

Dat is te lezen op de Britse website The Grocer. Vanaf 1 augustus kunnen TikTok-gebruikers via de shopping-pagina van deelnemende bedrijven verse etenswaren kopen. Onder de eerste aanbieders zijn de Britse versbox-aanbieders Pasta Evangelists en The Veg Box Company. De verkopers regelen zelf de betaling en de bezorging.

Community

Op het vooral onder de jeugd populaire socialemediakanaal doen filmpjes over eten het erg goed. Volgens TikTok zijn die in totaal al meer dan 26 miljard keer bekeken. “We hebben een actieve community van liefhebbers van eten. TikTok heeft het voor etensmerken en creatieve gebruikers makkelijker dan ooit gemaakt om te worden ontdekt”, zegt e-commerce operations senior director Patrick Nommensen van TikTok op The Grocer.

Nommensen vindt het een logische stap dat leveranciers van verse producten rechtstreeks kunnen gaan verkopen via het platform. ”Het is een enorme kans voor nieuwe merken die een springplank zoeken om in de markt op te vallen”, aldus de senior director.

Bron: Levensmiddelenkrant