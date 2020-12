AH en Selecta komen met onbemand concept

ZAANDAM – Albert Heijn en Selecta komen samen met een nieuw onbemand to go-concept waar gevarieerd en gezond eten centraal staat. Er wordt een combinatie gemaakt van Selecta’s Foodie’s micromarkets en het assortiment van AH. Het is bedoeld voor kantoorlocaties en leent zich ook voor ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.

De twee partijen starten in 2021 met minimaal honderd kantoorlocaties. Samen met Selecta spelen we in op actuele ontwikkelingen in de werkomgeving. Met dit vernieuwende Albert Heijn to go concept zetten we een volgende stap in de wereld van out-of-home consumptie”, aldus Marit van Egmond, ceo van AH. “Wij willen er altijd en overal zijn voor onze klanten. Om de hoek, onderweg en online. Met lekker en gevarieerd eten, altijd waar voor je geld en veel gemak. Er zijn in Nederland en Vlaanderen nog volop mogelijkheden om ons netwerk verder uit te breiden.”



Onderzoek van Selecta laat zien dat de kantooromgeving sterk verandert. Het kantoor wordt volgens Selecta dé plek om elkaar te ontmoeten en samen te werken. Een zogenoemde ‘Grab & Go micromarket’ waar klanten op elk moment van de dag verse en gevarieerde producten kunnen vinden, sluit daarbij aan. Dit ziet Selecta duidelijk terug in het succes sinds de lancering van hun Foodie’s concept vorig jaar. Albert Heijn heeft eerder al een onbemand to go-concept getest, wat ook goede resultaten opleverde.



Jan Marck Vrijlandt, MD Benelux bij Selecta: “Naast de veranderende functie zien we dat werknemers minder vaak en op wisselende tijden aanwezig zijn op kantoor. Deze trend stelt andere eisen aan het aanbod van food and beverage op de werkvloer. Dit betekent dat werknemers 24/7 toegang moeten hebben tot gevarieerd en gezond eten en drinken. Ons bestaande Foodie’s micromarket concept helpt bij de transformatie van kantoor naar ontmoetingsplek. Dankzij de samenwerking met Albert Heijn kunnen we in 2021 nog meer organisaties in Nederland ondersteunen met een uitgebreid assortiment gezond en vers eten en drinken.”



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops