Albert Heijn opent nieuwe, moderne koffiebranderij

ZAANDAM – Op de internationale dag van de koffie opent de supermarktketen een nieuwe en zeer moderne koffiebranderij in Zaandam. “Met deze innovatieve branderij kunnen we de smaak en de kwaliteit van onze Perla-koffie nog verder verbeteren en beter tot z’n recht laten komen”, aldus ceo Albert Heijn Marit van Egmond.

Al 125 jaar brandt Albert Heijn als enige Nederlandse retailer zijn koffie in een eigen koffiebranderij. De nieuwe branderij moet naast de smaak en kwaliteit, ook het proces gaan verduurzamen. De branderij verbruikt 14 procent minder energie en stoot 13 procent minder CO 2 uit. Er wordt eveneens gebruik gemaakt van volledig groene stroom – onder meer afkomstig van de 1.500 zonnepanelen die op het dak liggen – en de uitstoot van fijnstof wordt met 99 procent gereduceerd. Volgens Van Egmond is het ‘een van de modernste koffiebranderijen van dit moment’.

In 1895 begon Albert Heijn zijn eerste koffiebranderij in het washok achter zijn winkel. Tegenwoordig werken er 125 mensen aan de koffie van Albert Heijn en staan er ruim honderd verschillende Perla-producten in het assortiment. Dat zijn naast koffiebonen en gemalen koffie, ook koffiepads en -cups. Alle koffiebonen zijn voorzien van het UTZ Certified label, het grootste programma voor duurzame landbouw van koffie en cacao ter wereld. De koffiebranderij van Albert Heijn brandt ieder jaar 19 miljoen kilo groene koffiebonen voor 10 miljoen kilo gemalen koffie, 4 miljoen kilo bonenkoffie, 4 miljoen koffiepads en 1 miljoen koffiecups. Een totaal van meer dan 3 miljard kopjes koffie.

Bron: Levensmiddelenkrant